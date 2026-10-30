Secretarul general Alexandru Moldovan a notificat Prefectura că reducerea tarifului la parcări a fost declarată eronat adoptată

Secretarul general al municipiului Suceava, Alexandru Moldovan, a transmis vineri o adresă oficială către Consiliul Local și Instituția Prefectului, semnalând nereguli de legalitate și procedură în cadrul ședinței deliberativului local din 29 octombrie a.c.. În comunicarea menționată, Alexandru Moldovan evidențiază că un proiect de hotărâre privind parcările cu plată a fost declarat adoptat în mod eronat, deși nu a întrunit majoritatea legală și a încălcat normele privind transparența decizională. Proiectul la care face referire este cel inițiat de PSD, de reducere a tarifului abonamentului de parcare de la 500 la 100 de lei.

Secretarul municipiului arată că neînțelegerile au pornit de la propunerea consilierului local Radu Bores, care a solicitat includerea pe lista suplimentară a ordinii de zi a unui proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea regulamentului de funcționare a Serviciilor de parcare cu plată din municipiu. Moldovan subliniază că a atras atenția președintelui de ședință, consilierul Adelina Paiu, și plenului asupra faptului că introducerea acestui proiect încalcă prevederile legale, respectiv că nu au fost respectate procedurile legale privind transparența decizională, rapoartele de specialitate au fost negative și că proiectul nu deținea avizul de control financiar preventiv și nici viza de legalitate a șefului Serviciului juridic.

În ciuda avertismentelor venite de la nivelul aparatului juridic al primăriei, ședința a continuat sub conducerea consilierului Adelina Paiu. La ședință au participat 22 de consilieri din totalul de 23 în funcție, o parte dintre aceștia anunțând din start că refuză să participe la un vot pe care îl consideră ilegal.

Din document este redată succesiunea evenimentelor. Astfel, la primul vot s-au înregistrat 11 voturi „pentru” și 11 abțineri/neparticipări. Președintele de ședință a declarat proiectul ca fiind respins. La al doilea vot, deși reluarea votului este interzisă pe același proiect în cadrul aceleiași ședințe, procedura a fost repetată. De această dată, s-au înregistrat 12 voturi „pentru” și 10 neparticipări. Preşedintele de ședință a declarat proiectul ca fiind admis, însă secretarul general afirmă explicit că hotărârea NU a fost adoptată, desființând valabilitatea votului.

Alexandru Moldovan invocă normele imperative ale art. 139 alin. (3) din Codul administrativ, potrivit cărora adoptarea unei astfel de hotărâri necesită o majoritate absolută, adică votul favorabil a cel puțin 12 consilieri în funcție, raportat la numărul total de 23 de aleși locali. Întrucât prima procedură validă de vot a strâns doar 11 voturi, proiectul a fost respins definitiv pentru acea ședință, iar reluarea ulterioară a votului s-ar fi făcut cu încălcarea flagrantă a normelor.

Prin urmare, secretarul general a adus oficial la cunoștința autorităților că proiectul de hotărâre nu a fost legal adoptat. Rămâne de văzut care va fi reacția Instituției Prefectului Suceava, sesizată prin această adresă.