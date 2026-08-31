Sebastian Gheorghe a supervizat testarea arbitrilor suceveni

La sfârșitul săptămânii trecute a avut loc consfătuirea arbitrilor și observatorilor din cadrul Comisiei Județene de Arbitri Suceava, eveniment dedicat pregătirii pentru noul sezon competițional.

În cadrul acțiunii s-a desfășurat testarea fizică și teoretică, prezentarea modificărilor Legilor Jocului, a parcursului și oportunităților oferite de cariera de arbitru pentru noii stagiari.

Invitat special a fost Sebastian Gheorghe, fost arbitru asistent FIFA și actual component al lotului de arbitri VAR al SuperLigii României. Acesta le-a vorbit celor prezenți despre arbitrajul de performanță, importanța pregătirii continue și le-a transmis încurajări și mult succes pentru noul sezon.

La eveniment a fost prezent și noul președinte al AJF Suceava, Iulian Darabă, care i-a asigurat pe cei din corpul de arbitri și observatori de tot sprijinul său.

Structura de conducere a Comisiei Județene de Arbitri este formată din Andrei Pișta – președinte, Vasile Păduraru – președinte Comisia Tehnică, Sebastian Gheorghe – președinte Comisia de Disciplină, Dumitru Antoniu – președinte Comisia pentru Delegări Arbitri și Cristi Pădurariu – președinte Comisia pentru Delegări Observatori.