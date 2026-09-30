Sebastian Burlacu a jucat pentru România U19 în toate partidele turneului din Serbia

Suceveanul Sebastian Burlacu a făcut parte din lotul echipei naționale de juniori U19 a României care a participat zilele trecute la turneul de pregătire Memorialul „Stevan Vilotić”, în Serbia.

Mijlocașul legitimat în prezent la formația italiană Como a evoluat în toate partide pe care reprezentativa României le-a disputat la Memorialul „Stevan Vilotić”: 63 de minute în înfrângerea cu Ungaria (1-2), 20 de minute în victoria cu Serbia (3-1) și 46 de minute în succesul cu Bulgaria (1-0).

În urma acestor rezultate, tricolorii au încheiat competiția pe poziția secundă, în urma Ungariei.

Originar din Frasin, Sebastian Burlacu a fost format la LPS Suceava de antrenorul Andrei Ițco.