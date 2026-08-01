Sebastian Aioanei, din Grămești, își păstrează bursa Academiei Române și în anul școlar 2026-2027

Munca, perseverența și pasiunea pentru matematică i-au adus lui Sebastian Aioanei, elev al Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți, o nouă recunoaștere de prestigiu. După ce anul trecut a fost selectat printre bursierii programului „Academia Română în dialog cu tinerii”, Sebastian a fost acceptat din nou și pentru anul școlar 2026-2027, confirmând că performanța sa nu a fost o întâmplare, ci rezultatul unui efort constant.

Pentru tânărul din comuna Grămești, această veste reprezintă o răsplată a anilor de studiu și a rezultatelor remarcabile obținute la matematică. Bursa Academiei Române i-a fost acordată în urma unei noi selecții riguroase, în care au fost evaluate performanțele academice și premiile obținute la olimpiade și concursuri școlare.

Sebastian provine dintr-o familie modestă, cu trei copii, în care educația, credința și munca au fost întotdeauna valorile de bază. Este mezinul familiei, are 18 ani și va începe în toamnă clasa a XII-a, la profilul Matematică-Informatică, la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți.

Pasiunea sa pentru matematică s-a manifestat încă din anii de gimnaziu. A fost șef de promoție în clasele V-VIII, a obținut nota 10 la Evaluarea Națională la matematică și, un aspect cu adevărat remarcabil, toate aceste rezultate au fost obținute fără să urmeze vreodată meditații. Sebastian a învățat mereu singur, fiind un elev autodidact, studiind zilnic din manuale, culegeri și resurse online.

În liceu și-a continuat parcursul de excepție. S-a calificat doi ani consecutiv la etapa națională a Olimpiadei de Matematică și a obținut rezultate importante la numeroase concursuri de profil. La finalul clasei a X-a a decis să se înscrie în programul de burse al Academiei Române, iar în urma evaluării celor peste 100 de dosare depuse la nivel național, a fost ales printre cei nouă bursieri ai anului școlar 2025-2026.

Consecvență

Acum, în 2026, Sebastian a primit o nouă confirmare a valorii sale. Academia Română a decis să îi acorde bursa și pentru anul școlar 2026-2027, apreciind continuitatea performanțelor sale școlare și implicarea în studiul matematicii.

Rezultatele sale sunt cu atât mai impresionante cu cât au fost obținute exclusiv prin muncă individuală, disciplină și pasiune. Sebastian face zilnic naveta aproximativ o oră între Grămești și Rădăuți. El visează să urmeze Facultatea de Matematică și să devină profesor, dorindu-și să transmită și altor generații frumusețea acestei discipline.

Performanța nu este însă o întâmplare în familia Aioanei. Fratele său, Alexandru, împărtășește aceeași pasiune pentru matematică. Și el a obținut nota 10 la Evaluarea Națională la matematică, iar în această vară a fost admis cu media 9,80 la Facultatea de Matematică din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Familia spune că succesul celor trei frați are la bază multe ore de muncă individuală, fără meditații, dar și credința care i-a însoțit permanent. Pentru ei, pasiunea, disciplina, harul și încrederea în Dumnezeu au fost ingredientele care au făcut posibil acest parcurs. Povestea lui Sebastian Aioanei demonstrează că performanța autentică se construiește prin perseverență și seriozitate, iar faptul că Academia Română i-a reînnoit bursa pentru încă un an, după o nouă selecție, reprezintă o confirmare a valorii unui tânăr sucevean care și-a câștigat locul printre cei mai buni elevi ai României.