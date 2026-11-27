Pe 26 noiembrie 2026, tradiția, portul popular și spiritualitatea bucovineană au fost în centrul unei seri dedicate patrimoniului cultural românesc, desfășurată la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava.

Instituția a găzduit „Seara românească”, un eveniment dedicat frumuseții tradițiilor, diversității portului popular și valorilor care definesc identitatea noastră.

Au participat elevi ai claselor a VIII-a – a XII-a și cadre didactice ale colegiului, care au transformat această întâlnire într-un prilej de celebrare a patrimoniului cultural românesc și de redescoperire a rădăcinilor noastre.

Unul dintre momentele centrale ale serii l-a constituit parada costumelor populare din diferitele zone etnografice ale județului Suceava, o adevărată călătorie prin diversitatea și autenticitatea portului tradițional. Fiecare costum a ilustrat specificul unei zone, păstrând vii simbolurile, cromatica și măiestria tradiției populare.

Seară românească la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava – tradiție, identitate și respect pentru valorile autentice

Programul cultural a inclus două expoziții tematice deosebite:

Expoziția de artă populară „Costumul popular în arta românească și universală”, care a pus în valoare frumusețea, diversitatea și semnificațiile costumului tradițional, atât în cultura românească, cât și în context universal.

Expoziția „Obiceiuri și tradiții bucovinene”, o incursiune în universul tradițiilor, al obiceiurilor și al expresiilor culturale specifice Bucovinei, evidențiind bogăția și autenticitatea patrimoniului local.

Un alt moment cu semnificație aparte a fost „Bradul – tradiție și simbol”, dedicat simbolisticii bradului în cultura și spiritualitatea românească, element cu profunde semnificații în viața și obiceiurile comunităților tradiționale.

Atmosfera a fost completată de momente corale și interpretări artistice individuale, care au adus emoție, sensibilitate și bucuria de a celebra împreună valorile românești.

Seară românească la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava – tradiție, identitate și respect pentru valorile autentice

Organizarea și coordonarea activității au fost asigurate de o echipă formată din:

⁠ ⁠Director – prof. Golea Marius Constantin;

⁠ ⁠Director adjunct – prof. dr. Popescu Anamaria;

⁠ ⁠Consilier educativ, prof. Berinceanu Alexandra Andreea;

⁠ ⁠Prof. Trifan Florentina;

⁠ ⁠Prof. Năsulea Florentina;

⁠ ⁠⁠Prof. Tiperciuc Narcisa;

⁠ ⁠Prof. Anuței Gabriela;

⁠ ⁠Prof. Catargiu Anamaria;

⁠ ⁠Prof. dr. Martineac Delia;

⁠ ⁠Prof. Puiu Oana;

⁠ ⁠Prof. Franciuc Letiția;

⁠ ⁠Prof. Hîrceag Ionuț;

⁠ ⁠Prof. Mera Simona;

⁠ ⁠Prof. Josan Alexandra.

⁠ Bibliotecar dr. Andrei Lăcrămoara

Seară românească la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava – tradiție, identitate și respect pentru valorile autentice

Un sprijin deosebit de important în buna desfășurare a activităților a fost oferit de Asociația de Părinți «Per aspera ad astra», de bibliotecar Lăcrămioara Andrei, de laborantele Daniela Stanciuc și Marioara Luchian, precum și de personalul compartimentului contabil, reprezentat de Dorina Doniga și Veronica Gavrilovici. Implicarea, disponibilitatea și sprijinul constant al acestora au contribuit în mod semnificativ la realizarea obiectivelor propuse.

La reușita evenimentului au contribuit și cadrele didactice de la Școala Gimnazială „Simion Florea Marian” din Ilișești: prof. Savin Ramona, prof. Nițan Carmen și prof. Cocari Teodor Alin, cărora le adresăm mulțumiri pentru colaborare și implicare.

Dincolo de frumusețea costumelor, de cântec și de simbolurile tradiționale, seara a transmis un mesaj profund: identitatea unui popor se păstrează prin cunoașterea, respectarea și ducerea mai departe a propriilor rădăcini.

Tradiția rămâne vie atât timp cât există oameni care o cunosc, o prețuiesc și o transmit mai departe!