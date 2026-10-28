Seară de poveste la Balul Bobocilor de la Colegiul Național de Informatică ,,Spiru Haret”

Ediția din acest an a Balului Bobocilor de la Colegiul Național de Informatică ,,Spiru Haret” Suceava i-a reunit pe toți participanții într-o atmosferă magică, desprinsă din inima Neverlandului.

Căpitanul Hook, Peter Pan și Tinker Bell au fost gazdele serii, aducând pe scenă nu doar boboci talentați, ci și tineri pasionați de artă. Prin muzică, dans, scenete și pantomimă, atât bobocii, cât și elevii mai mari ai colegiului au reușit să impresioneze, transmițând publicului o energie deosebită.

În competiția de Miss și Mister Boboc 2026, s-au remarcat următorii elevi:

Mister Talent: Adrian Semaca, clasa a IX-a A

Miss Talent: Țiprigan Georgiana, clasa a IX-a D

Mister Popularitate: Șoldan Matteo, clasa a IX-a B

Miss Popularitate: David Karina, clasa a IX-a E

Mister Boboc Locul al III-lea: Oscepiuc Alexandru, clasa a IX-a D

Miss Boboc Locul al III-lea: Macoveiciuc Victoria Gabriela, clasa a IX-a F

Mister Boboc Locul al II-lea: Calinciuc David, clasa a IX-a B

Miss Boboc Locul al II-lea: Vargan Antonia, clasa a IX-a D

Mister Boboc Locul I: David Volintiru, clasa a IX-a C

Miss Boboc Locul I: Lesenciuc Teodora, clasa a IX-a B

Organizatorii balului au fost prof. Bodnar Loredana, Brăneanu Maria-Magdalena și Lucaci Gabriela, alături de elevii claselor a XII-a.

Video integral de la spectacol va putea fi vizionat pe www.monitorulsv.ro.