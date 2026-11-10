Seară de poezie, la Palo Santo: lansarea volumului „Echolalie”, semnat de poeta Amalia Mayer

Casa de Poezie Light of ink și Colegiul Național „Petru Rareș” din municipiul Suceava, în parteneriat cu Editura Apostrof MJM și Palo Santo Shop, Bar & Coffee Hub, organizează sâmbătă, 14 noiembrie 2026, începând cu ora 17:00, cea de-a șasea ediție a Serilor de Poezie din toamna acestui an. Evenimentul va avea loc la Palo Santo Shop, Bar & Coffee Hub, situat pe strada Bistriței nr. 8 din municipiul Suceava.

Invitata specială a serii este poeta Amalia Mayer, care își va lansa volumul de debut, „Echolalie”, apărut în 2026 la Editura Apostrof MJM din Craiova. Cartea reprezintă materializarea editorială a premiului obținut de autoare în 2025, la Festivalul-Concurs de Literatură Prima Verba, secțiunea volum în manuscris, manifestare organizată sub egida Uniunii Scriitorilor din România.

Născută la Fălticeni, în 2005, Amalia Mayer este studentă în anul al III-lea la Facultatea de Litere a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca și membră a Casei de Poezie Light of ink. A publicat în reviste literare și pe platforme de literatură, participând la lecturi și evenimente importante din peisajul literar contemporan, între care Institutul Blecher, FILIT – Noaptea albă a poeziei și Atelierul de lectură „Junimea XXI”. Este, de asemenea, câștigătoarea premiului I la secțiunea poezie a Concursului Național de Literatură „Rețeaua Literară”.

Volumul „Echolalie” propune, potrivit prezentărilor critice semnate de Andrei Zbîrnea și Antonia Mihăilescu, o poezie confesivă, vulnerabilă și atent construită, în care cotidianul, memoria afectivă, anxietatea, iubirea și fragilitatea existenței se întâlnesc într-un univers poetic autentic. Imaginile surprinzătoare și sensibilitatea discursului conturează o perspectivă personală asupra prezentului și a relațiilor umane.

Evenimentul va prilejui și debutul poetic al Alexandrei Curelușă, născută la Suceava, în 2004, studentă în anul I la Facultatea de Istorie, Geografie și Științe Sociale a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava și membră a Centrului de Scriere Creativă USV.

Întâlnirea va fi prezentată de poetul și cronicarul literar Vlad Sibechi, iar moderatoarea serii va fi poeta Adela Șulea. Organizatorul evenimentului este Gheorghe Cîrstian – Casa de Poezie Light of ink.