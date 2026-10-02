Evenimente

Seară de poezie dedicată poetului Nicolae Labiș, la Cafeneaua Palo Santo

Seară de poezie dedicată poetului Nicolae Labiș, la Cafeneaua Palo Santo
Seară de poezie dedicată poetului Nicolae Labiș, la Cafeneaua Palo Santo

Casa de Poezie „Light of ink” și Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, în parteneriat cu Centrul Cultural Bucovina și Palo Santo Shop, Bar & Coffee Hub, vă invită duminică, 4 octombrie 2026, începând cu ora 19.00, la Seara de Poezie 2 (serile 2026 toamna), organizată în Palo Santo Shop, Bar & Coffee Hub (municipiul Suceava, Strada Bistriței, nr. 8).

Va fi o ediție specială: „Labiș in love – open mic”. Prezintă cronicarul literar Vlad Sibechi. Moderatoare: poeta Adela Șulea. Organizator: prof. Gheorghe Cîrstian, Casa de Poezie Light of ink. „Eu sunt spiritul adâncurilor, / Trăiesc în altă lume decât voi, / În lumea alcoolurilor tari, / Acolo unde numai frunzele / Amăgitoarei neputinţi sunt veştede.” (Nicolae Labiș, „Sunt spiritul adâncurilor”).

Recomandări