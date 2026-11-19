Casa de Poezie Light of ink și Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, în parteneriat cu Palo Santo Shop, Bar & Coffee Hub și Editura Prut, invită publicul sâmbătă, 21 noiembrie 2026, începând cu ora 17:00, la Seara de Poezie 7 (seria de toamnă 2026), care va avea loc la Palo Santo Shop, Bar & Coffee Hub (strada Bistriței nr. 8).

În program: dialog despre poezie și inteligența artificială (AI) cu poetul Dan Sociu și lansarea volumului „Un vis sub gaz ilariant”, semnat de Dan Sociu și apărut la Editura Prut în 2026.

Invitat: Paul Ungureanu, „viitor cercetător în științe aplicate”.

Evenimentul va fi prezentat de Vlad Sibechi, cronicar literar, și moderat de Adela Șulea, poetă.

Organizator: prof. Gheorghe Cîrstian, coordonatorul Casei de Poezie Light of ink.

„Dan Sociu s-a născut în 1978, la Botoșani. A publicat 20 sau 21 de cărți, în funcție de modul în care sunt numărate, a tradus aproximativ 30 de romane, volume de poezie și nonficțiune, precum și piese de teatru și mii de articole științifice online. A primit toate premiile literare românești importante, unele chiar de două ori, și a beneficiat de rezidențe literare în Germania și SUA.

Este creatorul romanului <Masca de porțelan> (realizat în colaborare cu inteligența artificială Gemini), apărut la Editura Zupia. Cel mai recent volum de poezie al său se intitulează «Un vis sub gaz ilariant» și a apărut recent la Editura Prut, în colecția Teritorii.

A fost vagabond, barman, redactor de carte, ziarist, ecologist și membru al trupei Bolintin. A colaborat la scenariul filmului britanic <Universe25> (selectat la festivalul Slamdance din Los Angeles), în care a interpretat rolul unui trader de criptomonede falimentar. A scris scenariul filmului <Monarh>, regizat de Dan Radu Mihai, lansat în cinematografele din România la 13 noiembrie 2026”, au transmis organizatorii.

Invitatul Serii de Poezie 7, Paul Ungureanu, s-a născut în 2004, la Suceava. Este student în anul al III-lea la Facultatea de Științe Aplicate din cadrul Universității Politehnica din București. A absolvit Colegiul Național „Petru Rareș” în 2024.

A fost liderul echipei de robotică Volta Circuits și al Clubului de Inventică și Inovație Științifică. Scrie literatură și eseuri filosofice. A fost membru al Casei de Poezie Light of ink și a participat la workshopuri de creative writing și la tabere de literatură. A publicat poeme și eseuri în reviste și antologii, precum și pe platforme culturale.