Parohia „Sfântul Dumitru” din municipiul Suceava invită credincioșii și iubitorii de tradiții românești să participe la o „Seară de colind”, organizată duminică, 6 decembrie 2026, începând cu ora 17:00.

Evenimentul se va desfășura în incinta bisericii și va aduce în sufletele participanților bucuria și emoția cântărilor specifice perioadei sărbătorilor de iarnă.

Programul muzical va fi susținut de Corala Preoțească „Ștefan Nosievici” și de Corul Parohiei „Sf. Dumitru” Suceava, care vor interpreta colinde tradiționale, într-o atmosferă de rugăciune, comuniune și bucurie.

Organizatorii îi invită pe toți cei care doresc să întâmpine sărbătorile de iarnă prin muzică și spiritualitate să fie alături de interpreți la acest eveniment. Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.