Tradiția, muzica populară și spiritul solidarității au fost în prim-planul evenimentului caritabil „Seara Bucovineană”, organizat de Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români (ASCOR) Suceava la Restaurantul Pronia. Acțiunea a avut ca scop sprijinirea unei familii tinere, Ioana și Robert Cuzeac, a căror locuință a fost grav afectată în urma incendiului izbucnit la începutul lunii octombrie.

Desfășurată cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, manifestarea a reunit studenți, familii, tineri și iubitori ai tradițiilor bucovinene, care au răspuns invitației de a se alătura unei cauze caritabile dedicate unor oameni greu încercați de viață. La eveniment au participat aproximativ 150 de persoane, alături de voluntarii ASCOR Suceava și invitații implicați în organizarea și desfășurarea manifestării.

În deschiderea evenimentului au luat cuvântul părintele Andrei Mocanu, consilier eparhial în cadrul Sectorului Social-Filantropic al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, arhid. Paul Vlad Lungu, consilier în cadrul Sectorului Catehizare, Tineret și Educație pentru Viață al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, părintele Alexandru Șleapcă, îndrumător spiritual al filialei ASCOR Suceava, precum și președinta ASCOR Suceava, Ana-Maria Corduș. În mesajele adresate participanților, aceștia au vorbit despre importanța solidarității, a implicării în viața comunității și a sprijinului oferit celor aflați în nevoie, subliniind faptul că dragostea față de aproapele se exprimă cel mai bine prin fapte concrete. De asemenea, părintele protopop Ionel-Doru Budeanu a prezentat situația familiei beneficiare, vorbind despre încercările prin care aceasta trece după incendiul din 2 octombrie 2026 și despre nevoia unui sprijin concret din partea comunității.

„Seara Bucovineană”, organizată de ASCOR Suceava, a adus speranță unei familii încercate de tragedia unui incendiu

Cauza care a stat la baza organizării evenimentului a fost una profund sensibilă. Familia Cuzeac a trecut printr-o tragedie în urma incendiului din 2 octombrie 2026, care a afectat grav apartamentul situat la etajul al patrulea al imobilului în care locuiau. Locuința fusese achiziționată cu doar câteva săptămâni înainte printr-un credit bancar contractat pe o perioadă de 30 de ani, reprezentând împlinirea unui vis pentru cei doi tineri. Deși flăcările au fost stinse la timp, apa folosită de echipajele de intervenție a provocat pagube însemnate în întregul apartament: pereții au fost grav afectați, instalația electrică a fost compromisă, iar mobilierul și aparatura electrocasnică au devenit, în mare parte, inutilizabile. În prezent, familia este nevoită să o ia de la capăt și să refacă aproape în totalitate locul pe care îl numea acasă, în timp ce continuă să achite ratele bancare aferente locuinței.

Programul artistic al serii a reunit nume apreciate ale muzicii populare și tineri interpreți care promovează cu dragoste valorile autentice ale Bucovinei. Invitatele speciale Suzana și Daciana Vlad au oferit publicului momente deosebite, apreciate și răsplătite cu aplauze îndelungate. Alături de acestea, Denisa Puițău, una dintre vocile apreciate ale tinerei generații, a încântat participanții prin sensibilitate și autenticitate.

Programul a continuat cu recitalurile susținute de Gabriel Treteag, Delia și Denisa Babalean, Anastasia și Teodora Seserman, Alexandra Răstoacă, Delia Bertea, Ioana Filip, Daria Blanaru, Agata Zugravu, Alexandru Loghin, Mihaela Apostol și Remus Fandarac, artiști care au adus în fața publicului cântece îndrăgite din repertoriul popular românesc și bucovinean. Atmosfera de sărbătoare a fost completată de momentul oferit de Ansamblul folcloric ,,Florile Bucovinei”, care a pus în valoare frumusețea dansului popular și a portului tradițional, precum și de DJ Anto, care a contribuit la buna dispoziție a celor prezenți pe parcursul întregii seri.

„Seara Bucovineană”, organizată de ASCOR Suceava, a adus speranță unei familii încercate de tragedia unui incendiu

Prin interpretările oferite, artiștii au adus în fața publicului frumusețea cântecului popular, valorile tradiționale și spiritul autentic al Bucovinei. Participanții s-au bucurat de o seară în care muzica, tradiția și generozitatea s-au îmbinat firesc, transformând evenimentul într-o veritabilă sărbătoare.

Ca și edițiile anterioare, evenimentul a avut un pronunțat caracter caritabil. Fiecare bilet achiziționat și fiecare donație oferită în cadrul serii au contribuit la sprijinirea familiei beneficiare. În urma evenimentului, a fost strânsă suma de aproximativ 8.100 de lei și 150 de euro, provenită din vânzarea biletelor de intrare și din donațiile făcute la fața locului. La această sumă se adaugă contribuțiile transferate direct în conturile bancare ale familiei, care continuă să primească sprijin din partea persoanelor dornice să se implice în această cauză.

„Seara Bucovineană”, organizată de ASCOR Suceava, a adus speranță unei familii încercate de tragedia unui incendiu

Organizatorii au transmis mulțumiri tuturor celor care au sprijinit această inițiativă: artiștilor care au acceptat să participe, voluntarilor implicați în pregătirea și desfășurarea evenimentului, precum și sponsorilor și partenerilor care au făcut posibilă organizarea serii. Printre aceștia se numără Restaurantul Pronia, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, Morărița Delicatese, TrinitasTV, News Bucovina, Isopia, Casa Danilevici, Ego în Decor, Delicitate, Antena 3 Suceava, Monitorul de Suceava, Arimateea, Parohia „Sfinții Părinți Ioachim și Ana”, precum și ceilalți susținători ai proiectului.

Reprezentanții ASCOR Suceava au subliniat că succesul evenimentului demonstrează încă o dată puterea comunității de a se mobiliza în jurul unei cauze nobile și de a transforma compasiunea în ajutor concret. Prin participarea și generozitatea celor prezenți, „Seara Bucovineană” și-a îndeplinit scopul de a oferi sprijin unei familii aflate într-un moment de cumpănă și, în același timp, de a promova valorile autentice ale Bucovinei, într-un cadru caracterizat de comuniune, solidaritate și dragoste față de aproapele.

Alexandra ZUZ

Emilia SFINȚITCHI

Foto Kristine Elena BIALY