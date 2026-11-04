„Seara Bucovineană”, o seară a solidarității și a speranței, eveniment organizat de ASCOR Suceava

Asociația Studenților Creștin-Ortodocși Români (ASCOR) – Filiala Suceava organizează marți, 10 noiembrie 2026, începând cu ora 18:00, la Restaurantul Pronia din Suceava, evenimentul caritabil „Seara Bucovineană”, o inițiativă prin care frumusețea tradițiilor se împletește cu grija față de aproapele. Evenimentul este organizat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților.

În spatele acestei seri de cântec, bucurie și solidaritate se află povestea familiei Cuzeac, doi tineri aflați la început de drum. După căsătoria lor din luna mai, aceștia și-au cumpărat propriul apartament printr-un credit pe o durată 30 de ani, investind în el economiile strânse cu greu. La doar două săptămâni de la achiziție, în data de 2 octombrie 2026, un incendiu le-a afectat grav locuința, transformând în câteva clipe visul unui nou început într-o grea încercare.

Astăzi, cei doi sunt nevoiți să locuiască alături de părinți, în timp ce continuă să achite ratele pentru apartamentul devenit nelocuibil. ”Prin această seară caritabilă ne dorim să le fim alături și să contribuim la reconstruirea căminului pe care abia începuseră să îl numească acasă”, afirmă reprezentanții ASCOR.

Invitați

Organizatorii își propun ca acest spectacol să fie o mărturie a faptului că binele se naște atunci când oamenii aleg să fie împreună. Fiecare participare, fiecare gest de sprijin și fiecare contribuție vor însemna un pas înainte pentru cei doi tineri care încearcă să-și refacă viața și să redescopere sentimentul de siguranță pe care doar un cămin îl poate oferi.

Atmosfera serii va fi însuflețită de prezența unor invitați speciali și artiști care au ales să își pună talentul în slujba unei cauze nobile. Printre invitații speciali se numără Suzana și Daciana Vlad, apreciate pentru sensibilitatea și autenticitatea interpretărilor lor, precum și Denisa Puițău, cunoscută publicului larg prin participarea sa la emisiunea „Vocea României”. Programul artistic va fi completat de momente susținute de Delia și Denisa Babalean, Gabriel Treteag, Anastasia și Teodora Seserman, Delia Bertea, Diana Lungu, Ioana Filip, Alexandra Răstoacă, Agata Zugravu, Daria Blanaru, Alexandru Loghin, Mihaela Apostol și Remus Fandarac.

De asemenea, participanții se vor bucura de prezența lui DJ Anto, care va aduce energie și bună dispoziție pe parcursul serii, contribuind la crearea unei atmosfere calde și prietenoase. Astfel, tradiția și modernitatea se vor îmbina armonios într-un eveniment construit în jurul solidarității și al dorinței de a face bine.

Evenimentul va fi întregit de prezența Ansamblului Folcloric „Florile Bucovinei”, recunoscut pentru promovarea și conservarea patrimoniului cultural bucovinean. Prin dans, port popular și momente specifice zonei, ansamblul oferă de fiecare dată publicului o întâlnire autentică cu frumusețea tradițiilor locale și cu identitatea spirituală a Bucovinei.

Această seară caritabilă este posibilă și datorită partenerilor și sponsorilor care au răspuns cu deschidere, generozitate și încredere apelului organizatorilor: Restaurant Pronia, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, Morărița Delicatese, Antena 3, News Bucovina, Ego în Decor, Monitorul de Suceava, Arimateea, Trinitas, Isopia, Parohia Sfinții Părinți Ioachim și Ana, Casa Danilevici și Delicitate. Prin sprijinul oferit, aceștia contribuie nu doar la organizarea evenimentului, ci și la oferirea unei șanse reale unei familii care trece prin momente dificile. Implicarea lor demonstrează că responsabilitatea față de cei aflați în nevoie și dorința de a face bine rămân valori vii în comunitatea noastră. Împreună, acești parteneri transformă solidaritatea dintr-un simplu cuvânt într-un gest concret de sprijin, speranță și încredere în puterea binelui de a schimba vieți.

Strângere de fonduri

„Seara Bucovineană” va fi o mărturie a faptului că oamenii pot răspunde cu dragoste și generozitate atunci când semenii lor trec prin momente de cumpănă. Prin fiecare bilet, fiecare donație și fiecare participare, cei prezenți vor contribui la redarea speranței unei familii care încearcă să își reconstruiască viața.

Totodată, participarea la eveniment se face pe baza unei donații minime de 30 de lei pentru studenți și 50 de lei pentru adulți, fondurile strânse din greu urmând să fie direcționate către sprijinirea familiei Cuzeac.

Cei care doresc să ia parte la această seară caritabilă își pot rezerva locul la numărul de telefon 0754 325 126, persoană de contact Hapău Xenia. Pentru a păstra atmosfera autentică a evenimentului, participanții sunt încurajați să poarte costum popular.

De asemenea, cei care nu pot participa, dar doresc să se alăture acestei inițiative, pot contribui printr-o donație în conturile bancare ale familiei:

RO90 RNCB 0242 1715 9547 0006 – Saviuc Ioana

RO60BTRLRONCRT0CE0790901 – Cuzeac Robert Dimitrie

ASCOR Suceava îi invită pe toți oamenii de bine să fie parte a acestei seri speciale și să ofere, prin prezența și sprijinul lor, un semn concret de iubire creștină și solidaritate față de o familie aflată în nevoie.