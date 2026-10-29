Evenimente

Seară Bucovineană cu scop caritabil, organizată de Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români (ASCOR) Suceava

Seară Bucovineană cu scop caritabil, organizată de Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români (ASCOR) Suceava
Seară Bucovineană cu scop caritabil, organizată de Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români (ASCOR) Suceava

Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români (ASCOR) Suceava organizează o Seară Bucovineană, eveniment dedicat tradițiilor locale și solidarității, prin care participanții sunt invitați să contribuie la sprijinirea unei familii aflate într-o situație dificilă.

Evenimentul își propune să reunească oameni dornici să petreacă o seară într-o atmosferă specifică Bucovinei și, în același timp, să susțină o cauză caritabilă. Fondurile strânse din vânzarea biletelor și din donații vor fi direcționate către o familie care are nevoie de ajutor.

Seara Bucovineană va avea loc la Restaurantul Pronia din Suceava, începând cu ora 18:00.

Prețul biletului este de 30 de lei pentru studenți și 50 de lei pentru adulți. Participanții sunt încurajați să poarte costume populare.

„Pentru noi este o seară. Pentru o familie poate însemna mult mai mult.

Ce-ar fi dacă o seară petrecută alături de cei dragi, printre tradiții, muzică și voie bună, ar putea aduce speranță unei familii care are nevoie de ajutor?

Un astfel de moment dorim să fie și Seara Bucovineană ASCOR Suceava”, transmit organizatorii.

Rezervările se pot face la numărul de telefon 0754 325 126, persoană de contact Xenia Hapău.

Reprezentanții ASCOR Suceava au anunțat că vor reveni în perioada următoare cu informații despre invitații speciali și alte surprize pregătite pentru participanți.

„Va fi o ocazie de a ne apropia unii de alții, de a petrece timp de calitate împreună și de a transforma o seară obișnuită într-una cu adevărat specială.

Astfel, fiecare bilet/donație înseamnă mult mai mult decât participarea la un eveniment. Este un gest de solidaritate și speranță oferită celor care trec printr-o perioadă dificilă”, au mai notat organizatorii.

Recomandări

Asociația „Freamăt de Speranță” și Clinica de Recuperare „Sf. Nectarie” organizează, sâmbătă, 31 octombrie 2026, la ora 17:00, la Grădina Mariajelor (Sala Bezelle) din Câmpulung Moldovenesc, a XI-a ediție a evenimentului social – caritabil „Îmbrățișări Gratuite”. Invitații acestei ediții sunt Corala „Academica”, Iustina Horga, Alexandru Nechita, Elisa Hechelciuc, Alina Asavoaie, Tudorița Baltag Ivan, Luca Buga, Ghiorghiță Rotaru, Grupul „Dor Bucovinean”. Președinta Asociației „Freamăt de Speranță”, Anca Crăciun, a transmis că evenimentul „Îmbrățișări Gratuite” își propune să ofere și o alternativă simbolică sărbătorii de Halloween. „Participanții vor purta haine albe, devenind simboluri ale îngerilor, ai purității, ai bunătății și ai speranței. Nu din fanatism religios și nici din dorința de a concura cu alte tradiții, ci din convingerea că avem nevoie de mai multă lumină, mai multă apropiere și mai multă încredere în oameni. Credem că, dincolo de diferențele dintre noi, fiecare om merită să fie privit cu respect, înțelegere și bunătate. Prin <Îmbrățișări Gratuite>, ne dorim să transformăm un gest simplu într-un simbol al solidarității și al acceptării. O îmbrățișare poate încuraja, poate alina singurătatea și poate transmite acel mesaj pe care uneori cuvintele nu reușesc să îl exprime: <Ești important!>; <Ești acceptat!>; <Nu ești singur!>.” Organizatorii susțin abilitatea din dizabilitate și cred în potențialul fiecărui copil și tânăr, indiferent de provocările pe care le întâmpină. „Ne dorim să fim alături de cei mai vulnerabili membri ai comunității noastre, să contribuim la integrarea lor socială și să sprijinim accesul la terapiile de care au nevoie pentru a-și dezvolta abilitățile și a avea o viață cât mai independentă. Pentru că schimbarea începe cu fiecare dintre noi. Pentru că o îmbrățișare nu costă nimic, dar poate însemna enorm. Și pentru că o comunitate devine mai puternică atunci când nimeni nu este lăsat în urmă. Vă invităm să ne fiți alături și să demonstrăm împreună că bunătatea, tradiția și solidaritatea pot schimba lumea, începând cu lumea din jurul nostru”, a completat Anca Crăciun.

Evenimente

Asociația „Freamăt de Speranță” organizează a XI-a ediție a evenimentului caritabil „Îmbrățișări Gratuite”

Evenimente

Asociația „Freamăt de Speranță” organizează a XI-a ediție a evenimentului caritabil „Îmbrățișări Gratuite”

Asociația „Freamăt de Speranță” și Clinica de Recuperare „Sf. Nectarie” organizează, sâmbătă, 31 octombrie 2026, la ora 17:00, la Grădina Mariajelor (Sala Bezelle) din Câmpulung Moldovenesc, a XI-a ediție a evenimentului social – caritabil „Îmbrățișări Gratuite”. Invitații acestei ediții sunt Corala „Academica”, Iustina Horga, Alexandru Nechita, Elisa Hechelciuc, Alina Asavoaie, Tudorița Baltag Ivan, Luca Buga, Ghiorghiță Rotaru, Grupul „Dor Bucovinean”. Președinta Asociației „Freamăt de Speranță”, Anca Crăciun, a transmis că evenimentul „Îmbrățișări Gratuite” își propune să ofere și o alternativă simbolică sărbătorii de Halloween. „Participanții vor purta haine albe, devenind simboluri ale îngerilor, ai purității, ai bunătății și ai speranței. Nu din fanatism religios și nici din dorința de a concura cu alte tradiții, ci din convingerea că avem nevoie de mai multă lumină, mai multă apropiere și mai multă încredere în oameni. Credem că, dincolo de diferențele dintre noi, fiecare om merită să fie privit cu respect, înțelegere și bunătate. Prin <Îmbrățișări Gratuite>, ne dorim să transformăm un gest simplu într-un simbol al solidarității și al acceptării. O îmbrățișare poate încuraja, poate alina singurătatea și poate transmite acel mesaj pe care uneori cuvintele nu reușesc să îl exprime: <Ești important!>; <Ești acceptat!>; <Nu ești singur!>.” Organizatorii susțin abilitatea din dizabilitate și cred în potențialul fiecărui copil și tânăr, indiferent de provocările pe care le întâmpină. „Ne dorim să fim alături de cei mai vulnerabili membri ai comunității noastre, să contribuim la integrarea lor socială și să sprijinim accesul la terapiile de care au nevoie pentru a-și dezvolta abilitățile și a avea o viață cât mai independentă. Pentru că schimbarea începe cu fiecare dintre noi. Pentru că o îmbrățișare nu costă nimic, dar poate însemna enorm. Și pentru că o comunitate devine mai puternică atunci când nimeni nu este lăsat în urmă. Vă invităm să ne fiți alături și să demonstrăm împreună că bunătatea, tradiția și solidaritatea pot schimba lumea, începând cu lumea din jurul nostru”, a completat Anca Crăciun.
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