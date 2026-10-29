Seară Bucovineană cu scop caritabil, organizată de Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români (ASCOR) Suceava

Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români (ASCOR) Suceava organizează o Seară Bucovineană, eveniment dedicat tradițiilor locale și solidarității, prin care participanții sunt invitați să contribuie la sprijinirea unei familii aflate într-o situație dificilă.

Evenimentul își propune să reunească oameni dornici să petreacă o seară într-o atmosferă specifică Bucovinei și, în același timp, să susțină o cauză caritabilă. Fondurile strânse din vânzarea biletelor și din donații vor fi direcționate către o familie care are nevoie de ajutor.

Seara Bucovineană va avea loc la Restaurantul Pronia din Suceava, începând cu ora 18:00.

Prețul biletului este de 30 de lei pentru studenți și 50 de lei pentru adulți. Participanții sunt încurajați să poarte costume populare.

„Pentru noi este o seară. Pentru o familie poate însemna mult mai mult.

Ce-ar fi dacă o seară petrecută alături de cei dragi, printre tradiții, muzică și voie bună, ar putea aduce speranță unei familii care are nevoie de ajutor?

Un astfel de moment dorim să fie și Seara Bucovineană ASCOR Suceava”, transmit organizatorii.

Rezervările se pot face la numărul de telefon 0754 325 126, persoană de contact Xenia Hapău.

Reprezentanții ASCOR Suceava au anunțat că vor reveni în perioada următoare cu informații despre invitații speciali și alte surprize pregătite pentru participanți.

„Va fi o ocazie de a ne apropia unii de alții, de a petrece timp de calitate împreună și de a transforma o seară obișnuită într-una cu adevărat specială.

Astfel, fiecare bilet/donație înseamnă mult mai mult decât participarea la un eveniment. Este un gest de solidaritate și speranță oferită celor care trec printr-o perioadă dificilă”, au mai notat organizatorii.