Muzeul de Științe ale Naturii și Cinegetică din Vatra Dornei își redeschide porțile pentru localnici și turiști, după finalizarea unui amplu proiect de modernizare. Anunțul a fost făcut public de Primăria municipiului Vatra Dornei, care a marcat astfel finalizarea cu succes a lucrărilor din cadrul proiectului de reabilitare energetică a clădirii.

Investiția totală s-a ridicat la valoarea de 2,077 milioane de lei, fondurile fiind asigurate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Obiectivul principal al proiectului a vizat îmbunătățirea performanței energetice a clădirii muzeului. Prin lucrările executate, s-a reușit reducerea semnificativă a consumurilor de energie și creșterea standardelor de confort atât pentru vizitatori, cât și pentru personalul instituției.

Se redeschide Muzeul de Științe ale Naturii și Cinegetică din Vatra Dornei

De asemenea, eficientizarea energetică și optimizarea climatului interior vor asigura condiții mult mai bune pentru conservarea, protejarea și promovarea pieselor de patrimoniu care alcătuiesc expozițiile de științe ale naturii și cinegetică.

Reprezentanții municipalității dornene au subliniat că această investiție face parte dintr-o strategie pe termen lung. „Prin această investiție, Primăria municipiului Vatra Dornei continuă demersurile de modernizare și valorificare a patrimoniului local, contribuind direct la dezvoltarea turistică și culturală a municipiului și la crearea unor condiții optime pentru promovarea valorilor naturale ale zonei”.

Cei care doresc să descopere sau să revadă colecțiile muzeului sunt așteptați după următorul program oficial de funcționare: de marți până vineri, 10:00-17:00, sâmbătă-duminică, 10:00-14:00, luni: închis.

Se redeschide Muzeul de Științe ale Naturii și Cinegetică din Vatra Dornei