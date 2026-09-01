Se pregătește a patra petrecere din acest an pentru pensionarii suceveni

Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP) Suceava pregătește o petrecere-surpriză pentru membrii săi, într-o zi specială pentru persoanele vârstnice, ziua internațională dedicată acestora.

Va fi a patra petrecere din acest an, după cele dedicate Revelionului, Mărțișorului și sărbătorii Sfinților Constantin și Elena.

Pe 1 octombrie, de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, într-o zi de joi, la Restaurantul Balada sunt așteptați până în 400 de membri ai CARP Suceava.

Președintele CARP Suceava, Cezar Telescu, a declarat că pentru membrii asociației au fost pregătite mai multe surprize, care vor fi prezentate la momentul potrivit. Membrii care vor să participe la eveniment sunt așteptați la agențiile asociației.

Deși unii susțin în mod destul de răutăcios că pensionarii încing prea des petreceri, organizatorii subliniază că cei mai mulți oameni vârstnici au o viață socială extrem de redusă, pentru mulți aceste petreceri fiind unicele ieșiri în care au ocazia să iasă într-un mediu în care se simt bine, alături de oameni de vârsta lor.

Președintele CARP Suceava a ținut să transmită mulțumiri pentru implicarea în organizarea activităților festive contabilei-șefe Valeria Elena Băieș, reprezentanta salariaților de la CARP Suceava.

Cezar Teșescu a ținut să transmită mulțumiri publice pentru președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, care, chiar la una dintre petrecerile anterioare dedicate vârstnicilor, a anunțat că 36.000 de pensionari din județul Suceava vor beneficia, în acest an, de vouchere în valoare de 250 de lei pentru cumpărăturile de sărbători.

Dacă pe 1 octombrie va fi o petrecere cu sute de pensionari, a doua zi, pe 2 octombrie, la Suceava se va desfășura ședința Comitetului Director al Federației Naționale „Omenia” a CARP-urilor din România, care cuprinde nu mai puțin de 96 de asociații de pensionari din țară.

Printre cei 13 membri din conducerea federației se află și Cezar Telescu.

În cadrul ședinței se va pune la punct strategia privind gestionarea acestor asociații, pentru următoarea perioadă de timp.

CARP Suceava are 25.000-26.000 de membri activi și un total de peste 50.000 de membri, cu tot cei neafiliați, cum este cazul giranților la împrumuturi de exemplu.

În total, cu tot cu alte asociații mai mici din județ, afiliate, CARP Suceava adună 65.000 de membri.

Aceștia beneficiază, printre altele, de împrumuturi cu dobânzi mici și au acces la diverse facilități, cum sunt și aceste petreceri cu tarif subvenționat.