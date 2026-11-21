Ansamblarea roții panoramice, principala atracție a Târgului de Crăciun din acest an, a început în centrul municipiului Suceava.

Echipele tehnice au început de vineri seara ridicarea structurii metalice pe esplanada centrală, în zona din fața Casei de Cultură, paralel cu strada Nicolae Bălcescu. Pilonii de susținere ai instalației au fost deja ridicați și ancorați pe platformele de transport, urmând ca, pe parcursul zilei de sâmbătă, să fie asamblate spițele și gondolele.

Instalația, o structură modulară adusă din orașul Plzeň, din Cehia, are o înălțime de 30 de metri și ocupă o suprafață de 324 de metri pătrați. Odată pusă în funcțiune, roata le va oferi sucevenilor și turiștilor o priveliște de la înălțime asupra centrului decorat festiv. Conform hotărârii Consiliului Local Suceava, roata va rămâne pe esplanadă până pe 8 ianuarie 2027.

Proiectul este realizat printr-un parteneriat între primărie și operatorul privat Internațional Circus Park. În cadrul parteneriatului, operatorul privat acoperă toate costurile de transport din Cehia, montaj, demontaj, exploatare, personal și avize de siguranță, iar primăria pune la dispoziție terenul, asigură racordul electric și oferă elevatorul cu nacelă.

În paralel, în centrul orașului continuă pregătirile pentru întreg Târgul de Crăciun.