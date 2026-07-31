Se lucrează la foc automat la modernizarea prin betonare a mai multor drumuri din comuna Preutești.

O vizită pe aceste șantiere este edificatoare, iar periodic primarul Ion Vasiliu merge pentru a vedea stadiul lucrărilor, dar și calitatea acestora.

Împreună, am fost în satul Basarabi, acolo unde utilajele Primăriei Preutești și oamenii de la ajutor social pregătesc terenul pentru constructor pentru ca acesta să poată betona drumurile.

Sunt defrișați arbori de pe marginea drumului pentru ca acesta să poată fi lărgit la 5,5 metri acolo unde această dimensiune nu există, iar materialul lemnos ajunge la școlile din comună pentru a se putea asigura căldura în clasele de curs.

Pământul este dus în zone unde trebuie realizate înălțări de teren, astfel încât totul capătă utilitate.

Proiectul care se derulează în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny” prevede betonarea a 16 sectoare de drum din satele Arghira, Basarabi, Preutești, Huși și Leucușești, pe diferite lungimi, în funcție de tronson.

Primarul Ion Vasiliu a vizitat șantierul pregătirilor pentru betonare

Este vorba de o lungime totală de 9.572 de metri, iar valoarea proiectului este de aproape 15 milioane de lei (n.r. – 3 milioane de euro).

Trebuie spus că pe unele tronsoane lucrările au fost finalizate în proporție de 100%, pe altele se toarnă strat de beton, în unele cazuri mai trebuie realizate rigolele de scurgere, iar pe câteva sectoare a început pregătirea efectivă pentru a fi predată constructorului.

Pregătiri pentru a preda drumul constructorului în vederea lucrărilor de betonare

Prin finalizarea lucrărilor de betonare la cele 16 tronsoane, primarul Ion Vasiliu spune că drumurile din comuna Preutești vor fi la stadiul de modernizare în proporție de 75%.

”Am optat pentru varianta cu beton pentru că la acest tip de lucrare garanția este de 30 de ani. Avem drumuri betonate acum 17 ani și până în prezent nu au nici o fisură.

Termenul de implementare a acestui proiect este finalul anului 2026, iar firma de construcții cu care am încheiat contractul este una extrem de serioasă, așa încât cred că ne vom încadra în ceea ce ne-am propus”, a arătat Ion Vasiliu.

Lucrări de betonare a drumurilor din comuna Preutești

Primarul din Preutești mai spune că în unele cazuri, din varii motive, a fost nevoit să adapteze proiectul pentru a-l putea pune în practică.

”În unele cazuri lucrările au început mai târziu pentru că am avut de implementat rețelele de gaz, de apă și de canalizare, inclusiv subtraversările necesare, pentru a nu fi nevoiți ulterior să spargem betonul.

Eu spun că s-a lucrat organizat și gospodărește, iar aceste drumuri vor putea fi folosite în condiții impecabile mult timp de acum încolo.

Până la urmă, acesta este rolul meu ca primar, să asigur locuitorilor comunei condiții ca în Occident, iar încet-încet am reușit să ajungem la acest obiectiv”, a mai mărturisit primarul Ion Vasiliu.

Lucrări cu utilajele Primăriei Preutești

Drum recent betonat în comuna Preutești

Drum recent betonat în comuna Preutești