Se întoarce FCSB

Cât de redimensionat a ieșit Rapidul după acest derby cu FCSB! Diminutivul acela de simpatie, Rapidulețul, i se potrivește acum și din alt punct de vedere. Se prezenta pe Arena Națională echipa de pe locul secund, totuși. Iar Reghecampf, după două victorii cu suferință, dar victorii, iată că reușește o alta de răsunet, cu întoarcere drastică de scor la pauză, adică acolo unde antrenorul se face simțit. A fost și prielnică perioada în care a fost numit la echipă, în pauza competițională extinsă, numai bună pentru a cunoaște lotul și a lucra la încredere. Căci cum altfel ar fi putut juca așa de bine niște jucători făcuți arșice de patron, unul chiar propus pentru un schimb în genul Musi – Politic?! Oricum, cea mai mare încredere o dau astfel de victorii. Pe de altă parte, giuleștenii au înlesnit această răsturnare, le-au netezit drumul. Aș începe cu Pancu, la polul opus față de Reghecampf în privința inspirației. E un risc imens să pregătești un meci cu FCSB pe Arenă cu un portar fără experiența unor astfel de meciuri. Poate nu a făcut greșeli flagrante, dar nici nu a excelat la șuturile alea de la distanță, unul sau chiar două fiind cât se poate de parabile. Da, când echipa e înghesuită, siguranța și chiar salvarea sunt date de la portar. Courtois este un bun exemplu de-a lungul timpului la Real, că tot se va fi jucat aseară El Clasico. În ce privește jucătorii de câmp, aproape niciunul dintre cei considerați de bază n-a fost… de bază. Sigur, vârful Stojilković a marcat un gol de generic, dar când a fost să majoreze, s-a complicat inutil. Apoi, Moruțan parcă nu stătea bine în ghete, nu s-a adaptat deloc la terenul umed, mereu stăpânind mingea cu dificultate. Cât despre Dobre, capăt de linie. Dar cercul tot cu Pancu se închide. Rapid s-a băgat prea devreme cu fundul în poartă, a scăpat cu o căruță de noroc până la pauză, dar era clar numai o chestiune de timp până la a primi gol dacă antrenorul nu schimba ceva. Și, aproape inexplicabil, Pancu n-a schimbat. Restul a fost făcut de calitatea celor de pe bancă.