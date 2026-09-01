„Copiii nu ajung MARI cu AI. Au nevoie de oameni, de modele și de relații reale” este mesajul prin care Asociația Ajungem MARI lansează un nou apel pentru voluntari și caută 20 de persoane care să fie alături de copiii și tinerii instituționalizați din Suceava, Gura Humorului și Solca.

Înscrierile sunt deschise până pe 30 septembrie 2026, iar cei interesați trebuie să își asume trei ore pe săptămână dedicate copiilor și tinerilor din sistemul de protecție.

Tehnologia face parte tot mai mult din viața copiilor și adolescenților. Potrivit unui sondaj recent al Comisiei Europene, adolescenții din Uniunea Europeană petrec, în medie, 4,5 ore pe zi online în timpul săptămânii și peste șase ore în weekend. În România, timpul petrecut online în weekend ajunge la 6,7 ore.

Efectele sunt deja vizibile: oboseală oculară, dureri de cap, dificultăți de concentrare, alimentație dezechilibrată, dar și stări de stres, tristețe sau excludere asociate utilizării rețelelor sociale.

Pentru copiii care cresc în sistemul de protecție, lipsa unor relații stabile cu adulți de încredere poate face situația și mai dificilă.

Se caută 20 de voluntari, modele pentru copiii instituționalizați din județul Suceava. Înscrierile sunt deschise până pe 30 septembrie – Credit foto Mihai Barbu

În același timp, o analiză UNICEF arată că cei mici adoptă inteligența artificială de peste trei ori mai repede decât adulții, iar unul din zece copii spune că apelează la AI inclusiv pentru sfaturi legate de probleme personale sau emoționale.

„Am ales să lansăm apelul nostru de recrutare de noi voluntari cu un mesaj care ne arată cât de mare este nevoia de sprijin pentru copiii instituționalizați. <Copiii nu ajung MARI cu AI> nu este o critică adusă tehnologiei, ci o observație simplă: copiii vorbesc tot mai mult cu ecranele, pentru că, de multe ori, este tot ce au la îndemână. Sunt foarte singuri”, spune Iarina Taban, fondatoarea Ajungem MARI.

Aceasta subliniază că, oricât de performantă ar fi tehnologia, ea nu poate înlocui prezența umană, încrederea și experiența unui adult care rămâne alături de copil.

Trei ore pe săptămână care pot schimba un destin

Voluntarii Ajungem MARI petrec trei ore pe săptămână alături de copii și tineri. Îi ajută la învățătură și la pregătirea pentru examene, îi ascultă, îi încurajează și le oferă șansa de a descoperi experiențe și locuri noi.

O ieșire la muzeu, o piesă de teatru, o discuție, o oră de învățat sau pur și simplu timpul petrecut împreună pot însemna foarte mult pentru un copil care nu are alături familia de care ar avea nevoie.

„Un program de inteligență artificială poate răspunde la întrebări, dar nu poate înlocui un adult care te ascultă, își amintește ce i-ai povestit săptămâna trecută și nu-ți spune doar ce vrei să auzi, ci și ce ai nevoie să auzi”, a declarat Andrei Amăriucăi, voluntar Ajungem MARI și specialist IT.

Se caută 20 de voluntari, modele pentru copiii instituționalizați din județul Suceava. Înscrierile sunt deschise până pe 30 septembrie – Credit foto Mihai Barbu

Modulul de voluntariat începe pe 1 noiembrie 2026

Programul este destinat celor care vor să se implice pe termen lung în viața copiilor din sistemul de protecție.

Vârsta minimă este de 16 ani, împliniți la data înscrierii, fără limită superioară de vârstă. Pot deveni voluntari liceeni, studenți, adulți sau pensionari, oameni dispuși să ofere timp, răbdare, atenție și empatie.

Voluntarii vor lucra cu copii și tineri din centre de plasament, centre de zi, centre de primire în regim de urgență, centre maternale, apartamente și case de tip familial.

Pe durata programului, aceștia beneficiază de ședințe de consiliere și traininguri de formare, menite să îi pregătească pentru lucrul cu copiii instituționalizați și să îi ajute să înțeleagă responsabilitatea pe care o presupune această relație.

Modulul de voluntariat începe la 1 noiembrie 2026 și se încheie la 30 iunie 2027.

Se caută 20 de voluntari, modele pentru copiii instituționalizați din județul Suceava. Înscrierile sunt deschise până pe 30 septembrie – Credit foto Mihai Barbu

Înscrieri până pe 30 septembrie

Campania este ilustrată printr-un spot-manifest regizat și filmat de Alex Bogdan, alături de Paul Tatcu, iar vocea din spot îi aparține Ramonei Dumitrescu: https://www.youtube.com/watch?v=BrC2w7ixpTQ.

Pentru actorul și ambasadorul Ajungem MARI Alex Bogdan experiența copiilor care cresc fără familie este una greu de ignorat.

„Nu are cum să nu te lovească emoțional experiența acestor copii care cresc fără familie. Este inuman. (…) Iar pe acești oameni i-aş trage la un xerox uman, să fie mai mulţi ca ei printre noi şi poate atunci mai avem vreo şansă”, spune Alex Bogdan.

Cei care vor să devină voluntari se pot înscrie până pe 30 septembrie 2026, completând formularul disponibil pe site-ul Ajungem MARI: https://www.ajungemmari.ro/devinovoluntar/