O zonă intens tranzitată din centrul municipiului Suceava, neglijată până în prezent, va fi transformată în zonă de relaxare și promenadă. Primarul Vasile Rîmbu și viceprimarul Ioan Dan Cușnir au inițiat un proiect de hotărâre de consiliu local pentru aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici destinați modernizării scuarurilor de la intersecția străzilor Ion Vodă Viteazu – Iancu Flondor. Documentația va fi supusă dezbaterii și votului consilierilor locali în ședința din data de 29 octombrie.

Proiectul vizează o suprafață totală de peste 1.200 de metri pătrați din domeniul public, împărțită în două parcele distincte separate de strada Iancu Flondor. Prima zonă, cu o suprafață de 708 mp, este scuarul cu configurație triunghiulară de la intersecție, acum degradat, cu alei tasate, borduri dislocate și mobilier urban distrus. A doua zonă, cu o suprafață de 523 mp, se află vizavi, fiind delimitată de fațada sudică a blocului C5 și strada Iancu Flondor, un spațiu verde neîngrijit utilizat doar pentru trecere.

Conform raportului de specialitate, cea mai mare deficiență actuală o reprezintă fractura urbanistică și lipsa de conexiune vizuală și funcțională între cele două spații. Din cauza aspectului neprimitor, este anulat potențialul axei vizuale către Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou, monument istoric și religios care atrage zilnic un mare aflux de credincioși și turiști.

Valoarea totală a investiției propuse se ridică la 1,207 milioane de lei (inclusiv TVA), iar durata de realizare a lucrărilor este estimată la 6 luni de la demararea execuției.

Scuarurile degradate de lângă Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou din Suceava vor deveni parc

Planul de modernizare prevede amenajarea peisagistică și unificarea estetică a celor două parcele; decopertarea pământului pe o adâncime de 25 cm și montarea a 903,5 mp de rulouri de gazon; plantarea de arbori, arbuști ornamentali, vegetație decorativă și adăugarea a peste 2,6 tone de piatră decorativă; realizarea a 278 mp de alei pietonale din pavaj cu pavele din beton vibropresat și montarea a câteva sute de metri de borduri noi; montarea unui sistem de iluminat arhitectural și pietonal, compus din 12 stâlpi din oțel galvanizat și 33 de corpuri de iluminat, menit să crească siguranța publică pe timp de noapte. De asemenea, proiectul prevede un sistem de irigații automatizat, pentru menținerea spațiului verde, precum și dotarea parcului cu mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi) adaptat pentru fluxurile mari de localnici și turiști, în special în zilele de sărbătoare religioasă.

Prin această investiție, municipalitatea suceveană își propune să elimine contrastul estetic negativ din vecinătatea mănăstirii și să le ofere localnicilor și vizitatorilor un spațiu public atractiv și civilizat. Dacă proiectul va primi votul consilierilor locali pe 29 octombrie, administrația locală va demara procedurile de licitație și execuție.