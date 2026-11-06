„Scrisoare pentru Moș Nicolae”, ediția a III-a, concurs organizat de Asociația Culturală „Regatul Sânzienelor” la Rădăuți

De Moș Nicolae, cele mai frumoase daruri nu se găsesc întotdeauna în ghetuțe. Uneori, ele se ascund în câteva rânduri scrise din suflet, într-un gând bun sau într-un gest de generozitate. Cel puțin asta cred organizatorii concursului „Scrisoare pentru Moș Nicolae”, ediția a III-a, Dumitru și Elena Parasca – Asociația Culturală „Regatul Sânzienelor”.

În perioada 15 noiembrie – 5 decembrie 2026, copiii, tinerii, adulții și bunicii, toți cei care doresc să intre în spiritul sărbătorilor sunt invitați să-și aștearnă gândurile pe hârtie și să trimită o scrisoare către Moș Nicolae. Nu contează vârsta, ci sinceritatea cuvintelor, frumusețea gândurilor și emoția transmisă. Evenimentul este dedicat imaginației, sensibilității și, mai ales, redescoperirii valorilor care ne apropie: bunătatea, solidaritatea și generozitatea.

Cele mai frumoase scrisori vor fi premiate, iar toți participanții vor primi dulciuri, pentru că bucuria de a participa și de a dărui trebuie să ajungă la fiecare.

Scrisorile pot fi trimise pe e-mail: depaserv.radauti@gmail.com, prin poștă: Rădăuți, str. Dimitrie Onciul, nr. 2, județul Suceava sau pot fi lăsate direct la Ceainăria „Regatul Sânzienelor”, în cutia special pregătită pentru Moș Nicolae. Informații suplimentare: 0740 060 829. Premierea va avea loc pe 6 decembrie 2026, la Ceainăria „Regatul Sânzienelor” din Rădăuți, începând cu ora 15:00.

Dincolo de concurs și de premiile oferite, organizatorii își propun să transmită un mesaj care nu ar trebui să fie uitat niciodată: „generozitatea nu se măsoară în valoarea lucrurilor dăruite, ci în dragostea și grija cu care le oferim. Așadar, dragi copii, părinți și bunici, lăsați-vă imaginația să zboare! Scrieți-i Moșului despre dorințe, vise, speranțe, dar și despre lucrurile frumoase pe care le putem face pentru ceilalți. Poate că, anul acesta, cea mai frumoasă scrisoare nu va fi cea care cere cel mai mult, ci aceea care reușește să dăruiască cel mai mult prin cuvinte”.