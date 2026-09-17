Scriitorul și prorectorul USV Mircea A. Diaconu, desemnat Scriitorul Lunii Iulie în cadrul Galei Naționale „Scriitorii Anului”

Scriitorul, criticul literar, istoricul și profesorul USV Mircea A. Diaconu a fost desemnat Scriitorul Lunii Iulie în cadrul Galei Naționale „Scriitorii Anului”. Această decizie a reprezentat rezultatul votului juriului celei de a unsprezecea ediții a Galei Naționale „Scriitorii Anului”, alcătuit din Varujan Vosganian – președinte și membrii Gabriela Gheorghișor, Ioan Holban, Mircea Mihăieș, Angelo Mitchievici, Irina Petraș și Vasile Spiridon. Titlul primit a răsplătit lansarea de către Mircea A. Diaconu a volumului „Bucovina. Fals tratat de gastronomie și istorie politică”, o lucrare originală care reprezintă o complexă antropologie culturală a Bucovinei și, prin ricoșeu, a românității în întregul ei. Gala Națională „Scriitorii Anului” este un proiect al Uniunii Scriitorilor din România, sub egida Primăriei Municipiului Iași și în organizarea Casei de Cultură „Mihai Ursachi” din capitala Moldovei.

Un moment al lansării acestui volum a avut loc în cadrul Colocviului de la Putna, din luna august. În cadrul evenimentului de la Putna, volumul „Bucovina. Fals tratat de gastronomie și istorie politică” a fost prezentat de personalități precum acad. Mircea Martin, prof. univ. Ioan Cristescu și autorul, Mircea A. Diaconu.

Apărută în colecția „Cartier Art”, cartea scrisă de Mircea A. Diaconu are 360 de pagini și folosește gastronomia drept pretext estetic și instrument de analiză pentru a deschide un dialog cu trecutul zbuciumat al regiunii. Titlul trimite explicit la Odobescu: dintr-un joc cu reprezentarea și iluzia faptelor, demersul alunecă treptat spre o radiografie lucidă a Bucovinei, în care gastronomia devine un revelator al istoriei locale. Documentarea e amplă – de la ghiduri turistice și memorii de epocă până la documente oficiale din vremea Mariei Tereza și mărturii dramatice despre deportările bucovinenilor în Transnistria și Siberia. Autorul mărturisește că, pornită „din Paradis”, călătoria lui sfârșește „în Infern”, iar dincolo de titlu își dorește ca falsul tratat să fie și altceva: „Visul meu e să fie și un manifest”. Volumul s-a bucurat deja de un excelent ecou public: la Bookfest a fost cea mai vândută carte de istorie a Editurii Cartier. O cronică literară realizată despre acest volum de către Răzvan Voncu și apărută sub titlul „Bucovina: o antropologie” poate fi citită în publicația România literară.