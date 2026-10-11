Scriitorul sucevean Octavian Nestor a obținut recent Premiul pentru Poezie „George Bacovia” pentru volumul de poeme intitulat „Curs de levitație”. Vineri, 9 octombrie 2026, la Bacău a avut loc Gala decernării premiilor Filialei Bacău a Uniunii Scriitorilor din România pentru anul editorial 2025 „Sub semnul lui Bacovia” (pentru cărțile apărute anul trecut). Trofeul pentru poezie al galei a fost decernat scriitorului sucevean Octavian Nestor pentru volumul „Curs de levitație”.

Comentatorii volumului au constatat că titlul cărții este o cheie de lectură perfectă. „Levitația” lui Nestor nu înseamnă ignorarea realității, ci o tehnică de ridicare deasupra micilor absurdități zilnice. Este o poezie a zborului controlat, unde textul oferă cititorului instrumentele necesare pentru a privi viața de la înălțimea unei detașări filosofice.

Volumul confirmă faptul că forța lui Octavian Nestor stă într-o dualitate unică: precizia filologului care știe valoarea exactă a fiecărui cuvânt și sensibilitatea poetului care îndrăznește să rămână idealist.

Pe coperta exterioară, autorul notează: „Am așezat aici câteva imagini care s-au țesut între pleoapă și vis, poeme care nu propun nici mântuire, nici sens. Ele sunt fragmente de realitate decantată printr-un filtru oblic, unde gravul se amestecă cu jocul, iar mirajul cu resturile unei logici învechite. Fiecare text e o micro-piesă de teatru liric în care actorii sunt idei cu cravată, mituri deghizate în știri și gânduri pierdute la vamă”.

Scriitorul Octavian Nestor a obținut Premiul pentru Poezie „George Bacovia” pentru volumul „Curs de levitație”

Toate premiile oferite la Bacău

Vă prezentăm toate premiile filialei Bacău a Uniunii Scriitorilor din România 2025: Opera Omnia – Paul Spirescu; Premiul pentru Poezie „George Bacovia” – Octavian Nestor – „Curs de levitație”; Premiul pentru Proză „George Bălăiță” – Viorel Savin – „Anonimii”; Premiul pentru Istorie și Critică Literară, Eseu „Ion Rotaru” – Petrache Plopeanu – „Cioran al treilea ochi”. Premii Speciale: Premiul „Vasile Alecsandri” pentru poezie, Violeta Savu – „O bucată de zi în mijlocul nopții”; Premiul „Vasile Tărățeanu”, pentru întreaga operă poetică – Dan Movileanu; Premiul „Ion Creangă”, pentru literatură pentru copii – Tincuța Horonceanu Bernevic – „Aventurile lui Pișchirel”; Premiul „Petru Creția”, pentru traduceri – Gheorghe Iorga – „ Golestän, Sa’di”; Premiul „Duiuliu Zamfirescu”, pentru proză – Doina Ioneț – „Pumnalul însângerat”; Premiul „Calistrat Costin”, pentru proză – Sorin Coadă – „Orașul cimitir”; Premiul „Adrian Păunescu”, pentru management cultural – Ionica Bandrabur; Premiul „Nicolae Dabija”, pentru promovarea literaturii în spațiul internațional – Valeriu Stancu.