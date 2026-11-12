Scriitorul Mihai Hanganu, la 80 de ani de viață, poezie și dor de Bucovina

Scriitorul sucevean Mihai Hanganu împlinește astăzi frumoasa vârstă de 80 de ani. Născut pe 12 noiembrie 1946, în comuna Hănțești, profesor de matematică, economist, poet și prozator, Mihai Hanganu este unul dintre oamenii care au purtat cu ei, de-a lungul vieții, dragostea pentru locurile natale și pasiunea pentru cuvântul scris.

Membru al Uniunii Scriitorilor din România, acesta și-a construit un parcurs profesional și literar remarcabil, îmbinând activitatea din administrația publică locală cu preocupările intelectuale și creatoare.

Timp de 45 de ani a activat în domeniul administrației publice locale, al asistenței sociale și al protecției copilului, domenii în care experiența, responsabilitatea și apropierea de oameni au reprezentat repere importante ale activității sale.

Din anul 1987 locuiește în Piatra-Neamț, însă legătura sufletească cu Bucovina și cu satul natal Hănțești a rămas permanent vie, regăsindu-se adesea în versurile și proza sa.

O pregătire profesională solidă și o vocație literară împlinită

Formarea sa intelectuală este una diversă, reflectând preocupări pentru domenii diferite ale cunoașterii. A absolvit Facultatea de Matematică din cadrul Institutului Pedagogic Suceava, Facultatea de Management din cadrul Academiei de Studii Economice din București și Facultatea de Studii Economice și Social-Politice din cadrul Academiei „Ștefan Gheorghiu” din București.

Recunoașterea legăturii sale cu locurile natale a venit și din partea comunității hănțeștene. În anul 2018, Mihai Hanganu a primit titlul de „Cetățean de onoare” al comunei Hănțești, o distincție care confirmă aprecierea comunității pentru personalitatea și activitatea sa.

Debutul editorial s-a produs în anul 2004, prin volumul de versuri „Nostalgii”, apărut la editura Universitas XXI din Iași. A fost începutul unui drum literar bogat, concretizat, de-a lungul anilor, în numeroase volume de poezie și proză, prin care autorul și-a conturat un univers artistic propriu.

Poezie, proză și reflecție asupra vieții

Opera scriitorului Mihai Hanganu cuprinde volume publicate în perioada 2004 – 2023, reunind poezie, proză, roman, aforisme și antologie poetică. Volume publicate: „Nostalgii”, versuri, Editura Universitas XXI, Iași, 2004; „Bucoavnele Bucolicei Bucovine”, versuri, Editura Dram Art XXI, Iași, 2005; „Apa Regală”, versuri, Editura Universitas XXI, Iași, 2006; „Fractalia”, versuri, Editura Universitas XXI, Iași, 2007; „Constelația Destinelor”, proză, Editura Universitas XXI, Iași, 2008; „Bombe cu efect întârziat”, proză, Editura Universitas XXI, Iași, 2008; „Crai Nou”, versuri, Editura Universitas XXI, Iași, 2009; „Fleacuri”, versuri, Editura Timpul, Iași, 2009; „Sub Judecata Timpului”, proză, Editura SAMIA, Iași, 2010; „Nemuritorii”, proză, Editura SAMIA, Iași, 2010; „Judecata de Apoi a Românului”, versuri, Editura SAMIA, Iași, 2010; „Desculț prin roua poemelor”, versuri, Editura Universitas XXI, Iași, 2011; „Hoinar printre cuvinte”, versuri, Editura Universitas XXI, Iași, 2012; „Taina Șoaptelor”, versuri, Editura Timpul, Iași, 2013; „Cutreierând prin Amintiri”, versuri, Editura Ateneul Scriitorilor, Bacău, 2014; „Avatarul Roșu (Enigma Crucii de sub Toaca)”, roman, Editura Advertising, București, 2015; „Roua din Vatra”, versuri, Editura Limes, Cluj, 2016; „La hotarele copilăriei”, versuri, Editura Nona, 2017; „Roze și urzici”, versuri, Editura Vasiliana ’98, 2018; „Aforisme și alte poezii!”, Editura Vasiliana ’98, Iași, 2020; „Armonii statornice” – antologie poetică, Editura Nona, 2022; „Sensul vieții” – poezii, Editura Nona, 2023.

Distincții și recunoaștere literară

Activitatea literară a scriitorului Mihai Hanganu a fost apreciată și recompensată în cadrul unor manifestări culturale și concursuri literare.

În anul 2017, a primit Premiul Special al Juriului, la secțiunea poezie pentru copii, în cadrul Festivalului Internațional de Creație „Vrancea Literară”, pentru volumul „La hotarele copilăriei”. În anul 2021, revista „Însemnări Bucovinene” din Câmpulung Moldovenesc i-a acordat Premiul „Ion Creangă”, pentru creația literară „Nostalgii”. Tot în anul 2021, i-a fost conferit Premiul Special al Juriului la Festivalul Național „Garabet Ibrăileanu”, desfășurat la Roman, ediția a IV-a, pentru volumul „Aforisme și alte poezii”.

Bucovina, locul în care dorul devine poezie

În poeziile autorului Mihai Hanganu se regăsesc, ca imagini ale unei lumi păstrate nealterate în suflet, teme precum satul natal, casa părintească, părinții, mama, fântâna, grădina etc. Poezia „Acasă” este o mărturisire emoționantă despre întoarcerea, fie și numai prin amintire, la locurile copilăriei. Este un poem al dorului, al recunoștinței față de părinți și al conștiinței că timpul nu poate șterge legătura omului cu începuturile sale: „Azi am fost în Bucovina, / La Suceava şi mai sus, / Să mai văd din nou grădina / Şi părinţii ce s-au dus. / M-am oprit întâi la poartă / Să mă-nchin în faţa ei, / Mirosea a pâine coaptă / Şi eram cu fraţii mei. / Am rugat apoi pe zâna, / Ce mi-a fost în viaţă scut, / Să-mi arate, iar, fântâna, / Locului când m-am născut. / În cerdac, pe prispa casei, / M-a prins dorul de trecut, / Văd şi-acuma chipul mamei / Drag şi blând ce l-a avut. / În pridvorul vechii case / Aud pasul ei mărunt, / Iar din pozele frumoase / Admir părul ei cărunt. / În această nostalgie / Mă ciupesc să mă trezesc, / Unde eşti, copilărie, / Cu banalul tău firesc?”.

O altă dimensiune a sensibilității poetice se desprinde din „Femeia din icoană”, poem în care autorul evocă frumusețea și simbolistica nordului Moldovei, într-o succesiune de imagini cromatice și metafore ce transformă Bucovina într-un univers aproape sacru. Femeia, natura, tradiția și identitatea locului se contopesc într-o singură imagine poetică: „În nordul Moldovei / Femeile dorm în icoane. Culorile curcubeului / Au migrat în frescă. Hergheliile soarelui / Pasc în Pietrele Doamnei. Floarea de colț / Se ascunde trecătorului. / Albul și Negrul / S-au împăcat. Legendarul albastru / A cucerit universul. Peste toate, / Tronează omul, / Trup misterios / Din trupul Bucovinei.”