Scriitoarea Wafa Ghorbel, invitată la un eveniment cultural organizat de Alianța Franceză din Suceava

Alianța Franceză din Suceava continuă seria de întâlniri cu scriitori şi autori francofoni, vineri, 30 octombrie 2026, la ora 17.00, desfăşurată sub genericul Rencontres-lectures avec des écrivains francophones.

Această activitate culturală aduce în atenţia publicului larg evenimente din spațiul francofon şi iniţiază dialoguri cu autori de expresie franceză pe teme literare de actualitate, fiind inclusă în proiectul „Alianţa Franceză din Suceava – motor de dezvoltare culturală a Bucovinei”, desfăşurat cu sprijinul Consiliului Judeţean Suceava.

Întâlnirea din această săptămână o are ca invitată pe scriitoarea tunisiană de limbă franceză Wafa Ghorbel, care propune publicului larg o dezbatere pe tema L’écriture comme expérience de l’„entre-deux”.

Laureată a Premiului Decouverte du Comar d’Or și a Premiului Scriitorilor Regiunii Sfax, în 2016, pentru romanul Iasomia neagră (traducere în limba română de Liliana Cora Foșalău în 2024), distinsă cu premiul Târgului Internațional de Carte din Tunis şi cu Premiul romanului feminin al Centrului de cercetare, studii, documentare și informare asupra vieții femeii în Tunisia în anul 2018, pentru romanul Le tango de la déesse des dunes, precum și cu Premiul Special al Juriului Comar d’Or, în 2024, pentru romanul Fleurir, Wafa Ghorbel este una dintre cele mai cunoscute romanciere tunisiene de limbă franceză din prezent.

Evenimentul cultural, moderat de doamna conferenţiar univ. dr. Raluca Dimian de la Universitatea suceveană, invită publicul larg la un schimb de idei şi reflecţii plecând de la subiecte precum scrierea ca marcă a dublei apartenențe culturale și artistice, spațiile de întâlnire dintre limbi, culturi, identități și forme ale imaginarului, identitățile francofone, exprimarea artistică a feminității, corespondențele interne ale operei literare (dimensiunea intratextuală).