Cunoscuta scriitoare și jurnalistă Artemisia Ignătescu, din Câmpulung Moldovenesc, a plecat dintre noi duminică, 1 noiembrie, după aproape un veac de viață dedicată activităților culturale și comunității.

Născută tot într-o zi de 1, în martie 1928, Artemisia Ignătescu s-a „stins” la 98 de ani. O viață dedicată luminii, culturii și dragostei de oameni – după cum a precizat și Nicoleta Bogoș, directoarea Bibliotecii Municipale Câmpulung Moldovenesc, care a anunțat pierderea celei care i-a fost mentor și „ o sursă inepuizabilă de inspirație, demnitate și bunătate”:

„Sunt momente în viață în care cuvintele devin prea mici și neputincioase pentru a exprima măreția unui suflet și golul uriaș pe care îl lasă în urmă. Între noi s-a țesut o relație dincolo de cuvinte — o legătură profundă, caldă și specială…Dumneaei a clădit punți de lumină prin cultură și ne-a lăsat o „Temelie” spirituală de neclintit.

Drum lin printre stele, iubită doamnă Artemisia! Cerul este acum mai bogat, iar noi am rămas mai singuri, dar infinit mai recunoscători pentru tot ce ne-ați dăruit”.

Scriitoarea și jurnalista Artemisia Ignătescu s-a stins din viață la 98 de ani

„Scriu, pentru ca să se știe de cei de azi și de cei de mâine cum au fost vremurile din timpul meu”, spunea Artemisia Ignătescu, care își dorea ca generația de acum să se bucure de ceea ce are, și bune, și rele, pentru că „nimic nu vine din cer, toate vin cu luptă, cu sacrificii nespuse”.

O viață de om și „Temelia” lăsată urmașilor

Născută la 1 martie 1928 în comuna Păltinoasa, județul Suceava, Artemisia Ignătescu a urmat cursurile renumitului Liceu „Dragoș Vodă” din Câmpulung Moldovenesc, pe care l-a absolvit în anul 1952.

În același an, destinul ei academic o poartă către București, unde se înscrie la Institutul de limbă rusă „Maxim Gorki”. Cu toate acestea, dintr-o profundă noblețe și dragoste fraternă, părăsește studiile universitare din Capitală pentru a se întoarce acasă și a prelua grija celor cinci frați mai mici, rămași orfani.

Între anii 1952 și 1954 activează în cadrul Societății pentru răspândirea Științei și Culturii (subfiliala Câmpulung).

Ulterior, urmează cursuri specializate de redactor organizate de Radio București și devine redactor responsabil la Centrul de radioficare Câmpulung Moldovenesc.

Pasiunea și vocația ei pentru organizarea vieții spirituale locale o propulsează în rolul de metodist și, mai apoi, de director al Casei Orășenești de Cultură din Câmpulung Moldovenesc, poziție din care a ghidat generații întregi de creatori și iubitori de artă.

De-a lungul întregii sale activități jurnalistice și literare, Artemisia Ignătescu a scris cu acuratețe și dragoste despre oameni, datini și locuri și a fost distinsă cu numeroase premii.

La o vârstă înaintată, la 96 de ani, a lansat ultimul volum de proză – „Temelia”, operă care reprezintă testamentul său literar, o radiografie fină a trăirilor și întâmplărilor care s-au întins pe parcursul unui secol, lăsând posterității o frescă vie a identității noastre culturale.

Scriitoarea și jurnalista Artemisia Ignătescu s-a stins din viață la 98 de ani

„Totul se poate în viață dacă vrei și dacă ne gândim și la alții, nu numai la noi. Să nu ne răzbunăm. Să ne înțelegem unul pe altul, să nu plătim răului cu rău, să luăm ceea ce este bun de la oameni și atunci nu vor mai fi atâtea rele în lume”, a spus atunci aproape centenara scriitoare, prin plecarea căreia Bucovina pierde un model de urmat, dar câștigă o stea pe cer.