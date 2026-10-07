Scriitoarea Angela Furtună, în noua antologie bilingvă a PEN Club România, „Mereu rătăcitorul din mine”

Scriitoarea suceveană Angela Furtună participă cu texte inedite la noul proiect editorial al PEN Club România. Editura EIKON propune cititorilor o nouă apariție editorială de anvergură în spațiul literar românesc: antologia bilingvă româno-engleză „Mereu rătăcitorul din mine – The ever-wanderer in me”, realizată sub marca PEN Club România și reunind texte ale unor importanți autori români contemporani.

Volumul este coordonat de poeta, traducătoarea și profesoara universitară Lidia Vianu, de la Universitatea din București, una dintre personalitățile importante ale culturii și traducerii literare românești contemporane. În realizarea proiectului, în calitate de Advisor, este implicată și scriitoarea și traducătoarea engleză Anne Stewart, din Londra.

Noua antologie se înscrie în tradiția proiectelor PEN Club România dedicate promovării literaturii române și dialogului cultural internațional, oferind cititorului acces simultan la creația autorilor în limba română și în versiune engleză.

Angela Furtună, din nou într-un proiect editorial PEN Club România

Printre autorii incluși în volum se află și scriitoarea suceveană Angela Furtună, membră a Uniunii Scriitorilor din România și membră activă a PEN Club România și PEN International.

Angela Furtună participă la noul proiect editorial cu texte inedite din creația sa literară recentă, continuând astfel colaborarea cu PEN Club România. Scriitoarea a fost prezentă și în precedentul proiect editorial important al organizației, dedicat Centenarului României, „Fotografie de război”, publicat în 2022.

Prezența Angelei Furtună în cele două proiecte editoriale PEN Club marchează continuitatea unei activități literare și civice desfășurate în spațiul cultural românesc și internațional.

De aproape nouă ani, scriitoarea este membră activă a PEN Club România, organizație afiliată PEN International, implicându-se în proiecte și inițiative dedicate libertății de expresie, culturii, educației și apărării valorilor democratice.

De-a lungul acestei perioade, Angela Furtună a semnat, alături de colegii săi, documente și demersuri cu caracter civic, cultural, artistic și academic, a publicat articole pe teme culturale și civice și a participat la proiecte editoriale ale organizației.

În luna mai 2025, scriitoarea a susținut, de asemenea, conferința online „Monica Lovinescu – un om din viitor”, dedicată personalității emblematice a exilului românesc și apărării libertății de expresie.

„Literatura, Cuvântul și Scriitorii” în apărarea valorilor democratice

Referindu-se la apariția antologiei, Angela Furtună subliniază rolul pe care literatura și cultura îl pot avea într-o perioadă dominată de crize și instabilitate: „În vremurile deosebit de grele prin care trecem cu toții – vremuri de crize multiple, de războaie cognitive și de instabilitate politică majoră –, Cultura, Literatura, Discursul Civic – Critic – Etic, Atitudinea, Educația, Diplomația Culturală și Solidaritatea de partea Binelui pot salva națiuni, țări, continente.” Pentru scriitoarea Angela Furtună, participarea la această nouă antologie PEN Club România reprezintă, astfel, atât o recunoaștere a activității sale literare, cât și continuarea unui parcurs cultural și civic în cadrul uneia dintre cele mai importante organizații internaționale ale scriitorilor.