Scriitoarea suceveană Angela Furtună marchează o premieră pentru literatura bucovineană: volumul său de poezie Cantus a fost publicat integral în limba chineză tradițională (mandarină) în Taiwan și este catalogat oficial și conservat în colecțiile Bibliotecii Naționale a Taiwanului (National Central Library – NCL).

Lansată pe 6 octombrie 2026, ediția taiwaneză a volumului Cantus deschide poezia Angelei Furtună către unul dintre cele mai importante spații culturale și editoriale ale lumii. Cartea este disponibilă în format tipărit și electronic, prin importante platforme și rețele de distribuție din Taiwan.

Angela Furtună, membră a Uniunii Scriitorilor din România și a PEN Club România, afiliată PEN International, este prima scriitoare originară din Bucovina care publică în Taiwan un volum de autor tradus integral în limba chineză tradițională și, potrivit informațiilor privind această apariție editorială, a doua autoare din România care beneficiază de o asemenea publicare.

Angela Furtună și Kuei-shien Lee, Iași 2018

Carte păstrată în patrimoniul documentar al Taiwanului

Unul dintre cele mai importante aspecte ale acestei reușite este includerea volumului Cantus în colecțiile Bibliotecii Naționale a Taiwanului. Cartea este înregistrată în catalogul oficial și conservată în fondul de carte străină, devenind accesibilă cercetătorilor, studenților și criticilor literari.

Această prezență instituțională asigură păstrarea pe termen lung a volumului și integrarea sa în circuitul documentar și academic taiwanez. Poezia unei autoare din Suceava ajunge astfel într-o instituție națională de referință, alături de opere ale unor cunoscuți scriitori români precum Mircea Eliade, Emil Cioran și Eugen Ionescu.

Scriitoarea Angela Furtună, cu un volum de poezie integral în limba chineză, în Biblioteca Națională a Taiwanului

Alături de Norman Manea, Paul Celan și Matei Vișniec

Angela Furtună se alătură unui grup restrâns de autori originari din Bucovina ale căror cărți de autor au fost publicate în Taiwan: Norman Manea, Paul Celan și Matei Vișniec.

Un element distinctiv al parcursului editorial al volumului Cantus îl reprezintă implicarea mediului cultural și editorial taiwanez în susținerea proiectului: de la selectarea operei și traducerea în limba chineză tradițională până la editare, publicare, distribuție și promovare.

Proiectul a beneficiat de implicarea PEN Club Taiwan și de contribuția esențială a regretatului dr. Kuei-shien Lee, personalitate marcantă a literaturii taiwaneze, fondator al PEN Club Taiwan în 1987 și traducătorul volumului. După dispariția sa, în 2025, demersul a fost continuat cu sprijinul familiei sale, în special al fiicei sale, dr. Stephanie Lee.

Spre deosebire de parcursul editorial al celorlalți autori, susținut, potrivit informațiilor disponibile, prin canale românești, proiectul Cantus s-a dezvoltat prin inițiative și parteneriate culturale și editoriale taiwaneze. Această colaborare conferă apariției o semnificație aparte: poezia românească a fost selectată, tradusă și promovată într-un spațiu cultural internațional prin implicarea unor personalități și instituții din Taiwan. Dr. Kuei-shien Lee a avut un rol major în promovarea literaturii și în dialogul intercultural. Pentru contribuția sa culturală, Președinția Taiwanului i-a acordat în 2025 o înaltă distincție postumă, potrivit informațiilor prezentate de autoare.

Scriitoarea Angela Furtună, cu un volum de poezie integral în limba chineză, în Biblioteca Națională a Taiwanului

De la Cluj-Napoca la Taipei

Volumul Cantus a apărut inițial în România, în 2024, la Editura Napoca Star din Cluj-Napoca, într-o ediție bilingvă română-engleză. Traducerea în limba engleză îi aparține dr. Mihaela Mudure, profesor emerit al Departamentului de Engleză de la Facultatea de Litere a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Versiunea în limba chineză tradițională a fost realizată de dr. Kuei-shien Lee, pornind de la traducerea engleză. În România, valoarea volumului și opera Angelei Furtună au fost comentate și de criticul literar Gheorghe Grigurcu, în numărul 38 din septembrie 2026 al revistei România literară, publicație de referință a Uniunii Scriitorilor din România.