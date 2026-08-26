Școlile sucevene, prinse între șantiere nefinalizate și deficit de personal înainte de noul an școlar

Pregătirile pentru deschiderea noului an școlar în județul Suceava au intrat pe ultima sută de metri, însă realitatea din teren, consemnată în raportul Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) prezentat în ședința Colegiului Prefectural de miercuri, este departe de a fi ideală.

În timp ce oficialii dau asigurări că majoritatea unităților au baza materială pregătită, radiografia școlilor sucevene scoate la iveală probleme vechi: bugete de avarie, șantiere care se suprapun peste prima parte a cursurilor, curți nesecurizate, infrastructură tehnică uzată și o lipsă de personal administrativ și didactic. Pentru unele școli, singura soluție rămasă a fost mutarea cursurilor în cămine culturale sau în mediul online.

La Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni, unde cantina este în reabilitare, elevii interni vor fi plimbați pentru masă la cantina Colegiului „Nicu Gane”. De asemenea, la Școala Gimnazială Mihoveni – Șcheia, lucrările la curtea școlii încep chiar la sfârșitul lunii august, existând riscul ca elevii să pășească printre utilaje în prima zi de școală.

Raportul prezentat la prefectură ridică semne de întrebare și în privința siguranței elevilor. Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret” Suceava se confruntă cu o lipsă a gardului pe o lungime de 91 de metri, fiind necesară o alocare urgentă de 280.000 de lei de la primărie pentru ridicarea unui gard. Primarul Vasile Rîmbu a declarat, joi, că analizează disponibilitatea financiară pentru acordarea acestei sume cât de repede posibil.

Demolarea garajelor a lasat Colegiul Spiru Haret Suceava fara imprejmuire pe o lungime de 91 de metri

La fel de stranie este situația de la GPN „Piticot”, structură a Școlii „Grigore Ghica Voievod” Suceava, unde, în urma demolării unor garaje din vecinătate în timpul verii, o întreagă latură a unității a rămas complet deschisă și nesecurizată. Pe lângă lipsa sistemelor de supraveghere video la structurile noi deschise, cum este cazul celor de la Dumbrăveni, în județ există unități unde dotările de bază pentru situații de urgență sunt complet ignorate.

La Școala Gimnazială „Episcop Gherasim Putneanul” Vadu Moldovei, pregătirile de toamnă au inclus constatarea că toate stingătoarele de incendiu sunt expirate, echipamentele tehnice prezintă o uzură prematură, iar serviciile de dezinsecție, deratizare și dezinfecție (DDD) sau ignifugare sunt încă pe lista de așteptare.

Nici transportul nu stă mai bine. La Liceul Tehnologic „Tomșa Vodă” Solca, microbuzul școlar este necorespunzător, fiind din anul 2008, speranța autorităților fiind un „împrumut” de mașină de la alte școli.

Criză de personal: școlile mari nu au îngrijitori, discipline de bază nu au profesori

A doua mare vulnerabilitate a sistemului de învățământ sucevean este resursa umană. Dincolo de posturile didactice neocupate la matematică și fizică, de exemplu la Școala Nr. 10 Suceava sau la Straja, deficitul de personal nedidactic și auxiliar ridică probleme în ceea ce privește igienizarea și administrarea școlilor.

La Școala Gimnazială Voitinel, un corp nou de școală de peste 1200 mp construit prin PNRR va fi deschis fără a avea personal de întreținere, sarcinile fiind redistribuite pe umerii puținilor îngrijitori existenți.

La Școala Postliceală Sanitară Suceava, care își desfășoară activitatea în 4 spații distincte cu 800 de elevi, nu există nici măcar un laborant care să gestioneze echipamentele medicale și se resimte o lipsă acută de personal de curățenie. Aceeași criză de îngrijitori și muncitori de întreținere este raportată la școli mari din județ, precum Școala „Miron Costin” Suceava sau Școala Gimnazială Crucea. Toate aceste date oficiale demonstrează că, în timp ce pe hârtie se fac eforturi, pe teren noul an școlar începe în județul Suceava sub semnul compromisului, al șantierelor și al lipsei de siguranță pentru mii de elevi.