Școlile din Solca au suspendat toate cursurile de joi

Școlile din zona Solca au suspendat toate cursurile din ziua de joi, 24 septembrie, după ce o dronă de mici dimensiuni s-a prăbușit în zona localității. Drona a pătruns în spațiul aerian național dinspre Ucraina. Orele vor fi recuperate ulterior, conform unei planificări stabilite de unitățile de învățământ.

De asemenea, la școlile din zona Arbore, Botoșana, Cacica, programul școlar a fost suspendat până la ora 10.00, ca urmare a alarmei aeriene.

Într-o primă fază mai multe unități din județ au transmis elevilor și părinților ca pe durata alertei să respecte indicațiile autorităților și să evite deplasarea către școală.

Ulterior, pe măsură ce au venit noi informații privind localizarea dronei, unităţile de învățământ au comunicat că programul școlar se reia.

Inspectoratul Școlar Județean Suceava, în colaborare cu instituțiile abilitate, lucrează la adaptarea și clarificarea procedurilor privind conduita unităților de învățământ în situații de acest tip, astfel încât acestea să dispună de repere clare pentru gestionarea unor eventuale situații similar, transmite instituția.