Școlile din Solca, Arbore, Botoșana şi Cacica şi-au suspendat cursurile până la ora 10.00

Școlile din zona Solca, Arbore, Botoșana, Cacica au luat decizia de a suspenda cursurile joi, 24 septembrie, până la ora 10.00, ca urmare a alarmei aeriene.

Într-o primă fază mai multe unități din județ au transmis elevilor și părinților ca pe durata alertei să respecte indicațiile autorităților și să evite deplasarea către școală.

Ulterior, pe măsură ce au venit noi informații privind localizarea dronei, unităţile de învățământ au comunicat că programul școlar se reia.