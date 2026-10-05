Școli fără pretendenți la funcția de director, în timp ce pentru altele se anunță concurență

284 de dosare au fost depuse pentru concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din școlile sucevene.

Ciprian Anton, inspectorul școlar general al IȘJ Suceava, a menționat că urmează verificarea dosarelor, a documentelor, în vederea validării acestora.

„Am identificat circa 10 școli unde pentru care nu s-au exprimat opțiuni, deci unde nu sunt candidați înscriși.

Sunt și unități școlare unde putem vorbi de concurență pe post, adică sunt cel puțin doi candidați înscriși. De asemenea, am identificat candidați care s-au înscris cu două sau trei opțiuni, pentru că metodologia permite unui candidat să opteze pentru maximum trei funcții. În această perioadă verificăm dacă au fost îndeplinite condițiile de înscriere”, a menționat inspectorul Anton.

În Suceava, sunt scoase la concurs funcții de conducere pentru 183 de unități de învățământ cu personalitate juridică.

Sunt disponibile 181 de posturi de directori și 77 de posturi de directori adjuncți.

Rezultatele, abia la final de an

Cei care vor să ocupe fotoliul de director vor trebui să susțină trei probe care vor fi înregistrate audio-video.

Prima etapă, din 13 octombrie, testează competențele și aptitudinile personale, printr-un test de 20 de întrebări, pentru care este necesară minimum nota 6.

Urmează proba scrisă, din 20 octombrie, axată pe management și legislație școlară, unde pragul de promovare este 7.

Candidații ajunși la interviu (12-27 noiembrie) trebuie să prezinte și un proiect de plan managerial, care este evaluat separat și trebuie, de asemenea, promovat cu minimum 7.

Interviul poate dura cel mult 45 de minute.

Rezultatele finale ale concursului pentru directori și directori adjuncți vor fi afișate pe 9 decembrie 2026, iar deciziile de numire trebuie emise și comunicate până pe 16 decembrie, cu intrare în vigoare de la 1 ianuarie 2027.