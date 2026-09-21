Școala „Petru Comarnescu” din Gura Humorului a devenit Școala „Principele Carol”

Școala Gimnazială „Petru Comarnescu” din Gura Humorului poartă, de la 1 septembrie, un nume nou. Instituția se numește, din acest an școlar, Școala „Principele Carol”, denumire pe care unitatea a avut-o și în perioada 1921 – 1938.

Directoarea Eniko Lămășanu a menționat că demersurile au fost făcute cu ceva timp înainte, fiind necesare aprobări de la Consiliul Local, Inspectoratul Școlar Județean și Casa Regală a României.

”Această redenumire a venit coincis cu reabilitarea școlii, cu noi dotări, cu un nou site al școlii, actualizat constant – https://principelecarol.ro/. Este un nou început, o nouă identitate pentru noi, un nume istoric drag nouă, reluat după mulți ani; o titulatură care ne onorează profund și care ne obligă, zi de zi, să oferim o educație de excelență”, a menționat prof. Lămășanu.

De cealaltă parte, Petru Comarnescu, originar din Iași, a fost critic literar și de artă, eseist. Acesta este îngropat în cimitirul din Voroneț, de unde și legătura cu școala humoreană.

Școala „Principele Carol” mai are în subordine Grădinița cu Program Normal „Lumea Copilăriei” și GPN „Pinochio”. Peste 600 de elevi și preșcolari învață în cele trei unități.