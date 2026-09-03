Școală online pentru toți elevii Colegiului „Ștefan cel Mare”, în prima săptămână de cursuri

Toți cei peste 860 de elevi ai Colegiului Național „Ștefan cel Mare” Suceava vor face cursuri online, de acasă, în prima săptămână a acestui an școlar, mai exact între 7 și 11 septembrie.

Este perioada în care instituția va găzdui o mare parte din activitățile Olimpiadei Internaționale de Limba Engleză, competiție organizată la Suceava în acest an.

„Cursurile online se vor desfășura după-amiază, întrucât dimineață sunt programate activitățile aferente olimpiadei. Suntem parteneri ai competiției.

Cât despre elevii școlii, aceștia vor participa luni, 7 septembrie, de la ora 10.00, la deschiderea noului anul școlar, după care vor trece în online”, menționat directorul Dan Popescu.

Suceava găzduiește, între 6 și 12 septembrie 2026, Olimpiada Internațională de Limba Engleză (IELO). De asemenea, în săptămâna dinainte, 31 august – 6 septembrie, tot la Suceava, la Colegiul „Ștefan cel Mare”, se pregătește lotul de elevi care va reprezenta România în competiție.