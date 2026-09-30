Administrație

Școală nouă, inaugurată la Voitinel de președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan

Școală nouă, inaugurată la Voitinel de președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan
Școală nouă, inaugurată la Voitinel de președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan

O nouă clădire pentru școala gimnazială din comuna Voitinel a fost inaugurată miercuri de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, proiectul fiind finalizat în doar 11 luni. Investiția totală se ridică la peste 8,7 milioane de lei și este finanțată integral prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). De noile facilități moderne vor beneficia 375 de copii din localitate.

Noul corp de școală oferă condiții foarte bune pentru desfășurarea procesului educațional. Clădirea dispune de săli de clasă complet modernizate, mobilier nou și toate dotările tehnice și didactice necesare pentru elevi și cadrele didactice. Obiectivul principal al investiției a fost asigurarea unui mediu sigur, primitor și performant, adaptat cerințelor învățământului modern.

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a fost prezent la evenimentul de tăiere a panglicii și a transmis un mesaj de apreciere pentru mobilizarea exemplară a echipei de proiect.

„Astăzi am participat la inaugurarea noului corp al Școlii Gimnaziale – un proiect de peste 8,7 milioane de lei, finanțat prin PNRR, de care se vor bucura 375 de copii. Condiții excelente, săli moderne și toate cele necesare pentru elevi și profesori. Felicitări administrației locale și tuturor celor care au pus umărul la realizarea acestui proiect! Mult succes celor mici în noul an școlar!”, a declarat Gheorghe Șoldan.

Finalizarea lucrărilor în mai puțin de un an reprezintă un exemplu de bune practici și demonstrează că fondurile europene pot fi atrase și proiectele implementate în ritm susținut atunci când există o strânsă colaborare între constructori și autorități.

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