Școala noastră… cea de toate zilele!

Începând de luni, 7 septembrie 2026, elevii își vor relua drumul către unitățile de învățământ, asta după ce dascălii și-au reînceput, deja, activitatea cu o săptămână înainte.

Sperăm ca noul an școlar să debuteze fără evenimente nedorite, cu multă determinare din partea tuturor celor care slujesc învățământul românesc, astfel încât calitatea actului educațional să se reflecte în reușitele de mai târziu ale celor ce reprezintă schimbul de mâine în toate domeniile de activitate.

Bine ar fi, de asemenea, să dispară mentalitatea aceea care a continuat – deși mai… abscons, așa! – să împartă actorii demersului didactic în șefi intangibili și subalterni supuși, să se găsească soluții – cu înțelepciune și colegialitate – pentru orice problemă apărută pe parcurs, fără superiorități afișate ostentativ, deoarece adevărul absolut nu este deținut de nimeni, iar funcțiile sunt, mai mult sau mai puțin, degrabă trecătoare (chiar dacă există, încă, persoane ce tind să creadă altceva!).

Ar mai fi destule de spus în această privință, însă voi reveni numai dacă va fi absolut nevoie. Deocamdată să ne bucurăm – elevi și profesori – de acest nou început, de revederea colegilor, de ultimele zvâcniri trufașe ale verii, pregătindu-ne să admirăm măiestria cu care toamna va începe să picteze natura, transformând totul într-un adevărat spectacol de lumină și culoare.

Sunt convins că, dincolo de piedicile și dificultățile ce pot să apară pe parcurs, anul școlar 2026-2027 va fi unul de excepție, cu realizări dintre cele mai frumoase transformate, ulterior, în amintiri de suflet pentru noi toți. Mult succes, tuturor!

PROFESORUL

(Mihai MOLEȘAG)

Un dascăl este un izvor

Curat, ca roua-n zori de ziuă,

Ce pare tulburat uşor

Când bat elevii… apa-n piuă!

DORINȚĂ

(Constantin MOLDOVAN)

Când văd câte-o profesoară

Unduind cu pasul rar,

Mă rog, Doamne, fă-mă iară,

Pentr-o zi măcar, şcolar!

,,Atinge steaua de neatins și nu-i uita pe cei ce au crezut în tine!’’ – Octavian PALER

Până săptămâna viitoare vă doresc să fiți iubiți, iubind!