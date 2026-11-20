Timp de două săptămâni, Școala Gimnazială nr. 4 Suceava s-a alăturat campaniei „19 zile de activism pentru prevenirea abuzului și violenței împotriva copiilor și tinerilor”, printr-o serie de activități educative, informative și interactive, desfășurate de elevi și cadre didactice.

Campania a fost un prilej de implicare pentru elevi și profesori, care au transformat teme importante precum prevenirea bullyingului și cyberbullyingului, gestionarea emoțiilor, empatia, toleranța, prietenia și siguranța personală în experiențe de învățare adaptate vârstei copiilor.

Prin activități creative, dezbateri și exerciții, elevii au înțeles că violența poate fi prevenită prin comunicare, solidaritate, respectarea diferențelor și curajul de a cere ajutor.

Creativitate și implicare în mesajul împotriva violenței

Diversitatea activităților desfășurate a reflectat implicarea elevilor și a cadrelor didactice în promovarea unui climat școlar bazat pe respect și înțelegere.

Printre acestea s-au numărat: „Stop violenței! Construim Podul Prieteniei!”, realizată de clasa I A, sub îndrumarea prof. Corneanu Simona; „Căsuța cu emoții – Eu și emoțiile mele”, CP-B, prof. Oltita Voroniuc; „Scutul prieteniei”, clasa a III-a A, prof. Movilă Lăcrămioara; „Let Kindness Grow! – Împreună spunem STOP VIOLENȚEI!”, clasa a VI-a B, prof. Năstase Paula; „Curajul de a spune STOP”, clasa a V-a D, prof. Întorsură Ramona; „19 zile, 19 pași pentru o copilărie fără violență”, clasa a V-a A, prof. Marchitan Monica; „Alege să spui NU violenței și DA respectului, empatiei și prieteniei!”, clasa a V-a D, prof. Cojocariu Ioana; „Prevenirea practicilor tradiționale dăunătoare”, clasa a VIII-a C, prof. Țuca Claudia; „Alege să fii bun!”, clasa a IV-a C, prof. Jescu Paula; „Lanțul bunătății”, clasa a IV-a B, prof. Cătălina Miron; „Dependența exclude independența”, clasa a VII-a B, prof. Serhei Alina; „Cuvintele frumoase, o alternativă la violență”, clasa a V-a B, prof. Zegrea B.; „Mâini care protejează, promisiuni care schimbă”, clasa a III-a C, prof. Balan Geanina; „Prietenia ne unește, empatia ne apropie”, clasa a VII-a C, prof. Petrescu Ioana; „19 Zile: Cyberbullying”, clasa a VIII-a A, prof. Fodorea Alina, și „Mânuțele amabile”, clasa I B, prof. Stanciu Alina.

Educația pentru toleranță a fost evidențiată și prin activitățile dedicate Zilei Internaționale a Toleranței, desfășurate de elevii clasei a II-a E, coordonați de prof. Cezara Tofan, și ai clasei a VI-a A, coordonați de prof. Dana Ignat.

Școala Gimnazială nr. 4 Suceava spune STOP violenței! Două săptămâni dedicate siguranței, respectului și prieteniei

Educație juridică, prevenție și parteneriate pentru siguranța copiilor

O componentă importantă a campaniei a fost reprezentată de colaborarea cu specialiști, care au adus în atenția elevilor informații și exemple concrete din domeniul siguranței și prevenirii riscurilor.

În cadrul activității de educație juridică și criminalistică aplicată „Amprenta – semnătura unică a fiecăruia dintre noi”, elevii clasei a VII-a au avut ocazia să descopere aspecte practice ale activității criminalistice, cu participarea domnului comisar-șef Andrei Ceobanu, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava – Serviciul Criminalistic. Activitatea a fost coordonată de prof. dr. Terec Vlad Loredana.

Prevenirea traficului de persoane a constituit tema unei alte activități de informare, susținute de psihologul Mihai Moisoiu, din cadrul Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane (ANITP).

De asemenea, prin intermediul Asociației SANZI, în cadrul proiectului județean „SIGURĂ PE MINE, SIGURĂ ÎN LUME”, elevii claselor a VIII-a B și a VIII-a C, coordonați de prof. Țuca Claudia și prof. Bobric Petronela, au participat la discuții interactive despre siguranța personală, limitele individuale, relațiile sănătoase, presiunea și manipularea. Un accent deosebit a fost pus pe importanța curajului de a spune „NU”, de a recunoaște situațiile de risc și de a solicita sprijin atunci când este nevoie. Activitățile au fost susținute de psihologul Ruxandra Sevastin.

Școala Gimnazială nr. 4 Suceava spune STOP violenței! Două săptămâni dedicate siguranței, respectului și prieteniei

Școală sigură se construiește împreună

Activitățile campaniei au demonstrat că prevenirea violenței nu se rezumă la transmiterea unor informații, ci presupune formarea unor atitudini și comportamente responsabile.

Adresăm mulțumiri partenerilor noștri educaționali – ANITP, prin psihologul Mihai Moisoiu, Inspectoratului de Poliție Județean Suceava – Serviciul Criminalistic, prin domnul comisar-șef Andrei Ceobanu, și Asociației SANZI, prin psihologul Ruxandra Sevastin – pentru disponibilitate, profesionalism și contribuția adusă la educarea și responsabilizarea elevilor.

Mulțumim tuturor cadrelor didactice și elevilor pentru implicare, creativitate și responsabilitate, precum și partenerilor care ne-au fost alături în acest demers educațional.

Campania a fost coordonată de prof. dr. Terec Vlad Loredana, directorul Școlii Gimnaziale nr. 4 Suceava, și prof. Țuca Claudia Adriana, coordonator pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare.