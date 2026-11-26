Campania internațională „19 Zile de prevenire a abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor” este o mișcare globală anuală desfășurată în perioada 1–19 noiembrie, menită să educe și să mobilizeze comunitățile pentru protejarea drepturilor copiilor. Inițiată la nivel mondial de World Women’s Summit Foundation (WWSF) și coordonată la nivel național de FICE România, campania sprijină atingerea Țintei #16.2 a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ONU pentru eliminarea tuturor formelor de violență împotriva copiilor până în 2030.

Ca în fiecare an, elevii și profesorii Școlii Gimnaziale ,,Nicolae Stoleru” Baia s-au alăturat acestei inițiative, conștienți fiind că fenomenul violenței a atins cote alarmante în societate.

Grupul țintă a fost constituit din preșcolari și elevi din ciclul primar și gimnazial, din cadre didactice.

Scopul campaniei desfășurate în școală a fost creșterea gradului de conștientizare a elevilor cu privire la formele și efectele violenței, ale bullyingului și cyberbullyingului, precum și dezvoltarea abilităților socio-emoționale și a comportamentelor asertive de prevenire și respingere a oricărei forme de abuz în mediul școlar și online.

Dintre obiectivele specifice se pot enumera:

Identificarea și diferențierea formelor de violență (fizică, verbală, emoțională), a fenomenului de bullying și a celui de cyberbullying;

Conștientizarea impactului emoțional și social al agresiunilor asupra victimelor și martorilor;

Exersarea unor reacții și comportamente nonviolente, asertive, de protecție personală și de sprijinire a colegilor;

Promovarea unui climat școlar sigur, incluziv, bazat pe empatie, toleranță și respect reciproc.

La nivelul ciclului preșcolar și primar au fost proiectate și desfășurate activități interactive bazate pe povești terapeutice și educative privind prietenia, toleranța și gestionarea furiei: ,,Spunem STOP violenței!”, „NU violenței în grădiniță!”, „Poțiunea magică a Nonviolenței”, „Așa Da, așa NU!”, „Mânuțele bune nu împing, ci îmbrățișează”, „Spune NU violenței!”, „Violența și abuzurile asupra copiilor – îndepărtate!”, ,,Iubirea Nu naște violență”, „STOP violenței și abuzurilor asupra copiilor!”, „Tu cum te opui bullyingului?”, „STOP violenței și bullyingului asupra copiilor!”, „Vreau să fiu iubit, fără să fiu lovit”, ,,Sunt copil și am dreptul de a fi protejat împotriva violenței”, „STOP violenței și abuzurilor asupra copiilor și tinerilor!”, „STOP the abuse!”, „No Bullying!”.

Au mai fost organizate:

Ateliere de creație (desene, afișe tematice, ,,Mânuțele nonviolenței”, „Arborele Binelui”, „Copacul bunătății”, „Mânuțele amabile aduc bucurie” – prin care copiii au ilustrat comportamente pozitive);

Jocuri de rol prin care cei mici au exersat recunoașterea emoțiilor și modalități pașnice de rezolvare a conflictelor: ,,Sunt un copil educat”, „Exersăm comportamentele frumoase” etc.

La nivelul ciclului gimnazial, au fost organizate:

Dezbateri interactive și sesiuni de informare privind dinamica fenomenului de bullying și siguranța în mediul digital (prevenirea cyberbullyingului): „Tu cum te opui bullyingului?”, ,,Nu încurajăm cyberbullyingul”

Analiza unor studii de caz și scenarii concrete, identificând rolurile implicate (agresor, victimă, martor) și responsabilitatea fiecăruia: ,,Agresor sau martor tăcut – la fel de vinovați”, „Violența naște monștri”, „Spune STOP violenței!” etc.

Exerciții practice și simulări în care elevii au exersat strategii asertive de respingere a hărțuirii, modalități de intervenție a martorilor și identificarea persoanelor/instituțiilor cărora le pot cere ajutorul: „NU violenței și abuzurilor!”, „Împreună învățăm să fim mai buni”.

Rezultatele obținute și impactul activității au fost deosebite.

Participarea activă a unui număr ridicat de elevi din toate trei ciclurile de învățământ și a cadrelor didactice coordonatoare a demonstrat că o astfel de campanie este mai mult decât binevenită, crescând gradul de civism și responsabilitate socială a participanților.

Ca rezultate calitative înregistrate se pot menționa două foarte importante: elevii au demonstrat o bună înțelegere a conceptelor discutate (violență, bullying, cyberbullying) și au manifestat deschidere în exersarea comportamentelor de respingere a agresiunii.

În cadrul campaniei s-au realizat multiple produse ale activităților: materiale informative, postere tematice expuse în spațiile școlii și fotografii din timpul activităților (diseminate și pe pagina oficială a unității de învățământ).

Impactul activităților se regăsește în îmbunătățirea comunicării dintre elevi și cadre didactice și consolidarea atitudinii de „toleranță zero” față de violență la nivelul comunității școlare.

Activitățile desfășurate în cadrul campaniei și-au atins obiectivele propuse, contribuind semnificativ la educarea elevilor în spiritul nonviolenței. Intenționăm continuarea acestor demersuri pe tot parcursul anului școlar prin orele de consiliere și dezvoltare personală, precum și prin implicarea constantă a părinților în activitățile de prevenire.

Coordonatorul campaniei, prof. înv. primar Mihaela Gogu