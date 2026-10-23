Școala Gimnazială Băișești a organizat o nouă ediție a Carnavalului Toamnei, o sărbătoare a culorilor, creativității și tradițiilor

Școala Gimnazială Băișești a organizat o nouă ediție a Carnavalului Toamnei, un eveniment care a transformat spațiile școlii, dar și scena căminului cultural din această localitate într-un adevărat spectacol al culorilor, veseliei și creativității.

În cadrul evenimentului, copiii de toate vârstele, de la cei mai mici, de la grădiniță, și până la elevii claselor primare și gimnaziale, s-au implicat cu mult entuziasm în activitățile organizate, devenind protagoniștii unei sărbători de neuitat pentru ei, părinți și cadre didactice. Unul dintre cele mai așteptate momente ale manifestării a fost parada costumelor, în cadrul căreia copiii au defilat în ținute realizate cu multă imaginație, cu sprijinul părinților. Fructele și roadele toamnei, precum dovleceii, strugurii, merele și perele, au prins viață prin costumele colorate ale celor mici. Frunzele de arțar și stejar, zânele toamnei, prinții și personajele îndrăgite din povești au completat tabloul unei manifestări pline de farmec.

Programul artistic a continuat cu recitaluri de poezii și cântece dedicate toamnei. De la cei mai mici participanți, care au cucerit publicul prin inocență și spontaneitate, până la elevii mai mari, care au demonstrat talent și implicare, fiecare moment a fost întâmpinat cu aplauze de public.

La final manifestării, primarul comunei Cornu Luncii, Gheorghe Fron, i-a felicitat pe toți cei care s-au implicat în organizarea și desfășurarea evenimentului.

„Sincere și calde felicitări copiilor, educatorilor, profesorilor, părinților și bunicilor pentru reușita extraordinară a Carnavalului Toamnei! Acest eveniment deosebit a demonstrat că atunci când o întreagă comunitate își unește forțele, școala devine un tărâm al magiei și al bucuriei curate”, a transmis primarul Gheorghe Fron.