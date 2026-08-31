Școala de Vară „Securitate Cibernetică”, la Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret” Suceava

În ultimele zile de august, la Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret” din Suceava s-a scris o poveste cu totul diferită.

Cea de-a III-a ediție a Școlii de Vară „Securitate Cibernetică” nu a fost doar o succesiune de prelegeri, ci o adevărată sărbătoare a pasiunii pentru tehnologie, un spațiu în care dorința de învățare a învins tentația vacanței. Zeci de elevi entuziaști au demonstrat că setea de a afla lucruri noi nu ia pauză și că viitorul lumii digitale se construiește cu dăruire, pasiune și viziune. Evenimentul a demonstrat o mobilizare exemplară și o îmbinare perfectă între mediul preuniversitar, mediul academic și liderii din industria IT din orașul Suceava.

Proiectul a fost coordonat de doamnele profesoare Gabriela-Rodica Freitag și Mihaela-Corina Ildegez, beneficiind de sprijinul necondiționat al conducerii colegiului – director prof. Virginel Iordache și director adjunct prof. Dumitrița Tănase –, prin implicarea inginerilor de sistem ing. Cristina Ciutac și ing. Ionuț Roșioru, precum și prin energia contagioasă a elevilor voluntari. Reușita nu ar fi fost posibilă fără sprijinul partenerului principal, societatea Expertware Suceava, o companie care investește constant în educație și în viitorul tinerilor. Tabloul parteneriatelor a fost întregit de firma ASSIST Software Suceava, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și Inspectoratul Școlar Județean Suceava.

Pe parcursul celor trei zile, participanții au fost antrenați într-un maraton educațional intensiv, dornici să afle cum funcționează lumea digitală din spatele ecranelor, prin activități interactive organizate pe trei domenii:

Securitate Cibernetică aplicată

Elevii au mers „Dincolo de Internetul Vizibil” alături de specialiștii firmei Expertware (Iulian Cheptrosu și Florin Moțco), explorând concepte de Cyber Threat Intelligence și Dark Web Monitoring. De asemenea, au investigat interactiv un atac de tip Ransomware sub îndrumarea Dianei Naherniac și a Anei-Maria Scutar, descoperind noi concepte inovative alături de Andrei Cuzeco (ASSIST Software Suceava).

Robotică, AI și prototipuri de excepție

Pasiunea elevilor a prins viață prin prezentarea unor proiecte spectaculoase realizate chiar de ei – de la prototipurile „Distonix/Aerofill/Medihub” (Sasha Alexandru Colomischi) și „ApexCardio” (Vasile Mîndrilă și Teodora Moroșan), până la demonstrațiile echipei Royal Engineers de la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava și atelierele practice coordonate de inginerul de sistem ing. Ionuț Roșioru.

Conexiunea cu mediul universitar

Cadrele didactice de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (conf. dr. ing. Cristina Nicoleta Găitan și șef lucrări dr. ing. Ovidiu-Ionuț Gherman) au adus rigoarea științifică în mijlocul elevilor, prin prezentări interactive și demonstrații live realizate de studenți.

Atunci când cortina s-a tras peste cea de-a III-a ediție a Școlii de Vară, în aer nu a rămas doar ecoul aplauzelor de la festivitatea de închidere, ci și satisfacția profundă a unui lucru împlinit cu excelență. Prin dedicarea elevilor de a învăța în timpul vacanței și prin deschiderea comunității IT de a mentora tinerii, Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret” Suceava reconfirmă statutul său de pol de excelență în educația digitală din regiune — și lasă deja loc așteptării pentru ediția următoare.

Prof. Mihaela Corina Ildegez

Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret” Suceava