Școala de Vară „Împreună spre succes”, la Colegiul Național „Dragoș Vodă” din Câmpulung Moldovenesc

Într-o societate aflată în continuă dinamică, educația depășește granițele formale ale sălii de clasă, devenind un catalizator al descoperirii de sine și al integrării comunitare. În acest spirit, Colegiul Național „Dragoș Vodă” din Câmpulung Moldovenesc a transformat sfârșitul verii într-un spațiu al cunoașterii experiențiale, organizând o nouă ediție a Școlii de Vară sub genericul „Împreună spre succes”. Proiectul a fost conceput ca o punte de legătură între relaxarea vacanței și rigoarea noului an școlar, oferind elevilor un mediu stimulativ în care învățarea nonformală, cooperarea și dezvoltarea personală s-au îmbinat armonios. Dincolo de acumularea de informații, inițiativa și-a propus să construiască o comunitate unită de tineri încrezători, capabili să colaboreze eficient și să răspundă provocărilor lumii contemporane.

Viziune integrată și leadership

Întregul program a fost ghidat de dorința de a modela personalitatea tinerilor printr-o abordare holistică, care să stimuleze în egală măsură inteligența emoțională, spiritul civic și abilitățile practice. Succesul acestei ediții s-a datorat unei strânse colaborări între corpul profesoral și comunitatea elevilor. Sub coordonarea atentă a echipei de cadre didactice — formată din prof. coordonator director Carp Dorina, alături de prof. Nedelea Raluca, prof. Sacară Andreea, prof. Negură Iulian și prof. Gagniuc Ramona —, proiectul a beneficiat de o structură pedagogică solidă și de un sprijin organizatoric de excepție.O notă distinctivă a programului a fost implicarea activă a tinerilor în procesul de mentorat, o parte semnificativă din activități fiind coordonată direct de membrii Consiliului Școlar al Elevilor, sub conducerea președintelui George Loba. Această abordare de tip „peer-to-peer” (de la egal la egal) a facilitat o conectare autentică între participanți, demonstrând puterea leadership-ului și capacitatea tinerilor de a deveni actori principali în viața liceului.

Cronica activităților: De la introspecție la acțiune

Traseul educațional al Școlii de Vară a fost reflectat într-o suită de ateliere dinamice și interactive, fiecare zi aducând o nouă provocare pentru minte și spirit: Sesiunile de autocunoaștere: Ateliere animate de echipa Consiliului Elevilor, care le-au oferit participanților ocazia de a-și explora propria personalitate, de a-și conștientiza punctele tari și de a învăța tehnici esențiale de gestionare a emoțiilor într-o atmosferă relaxată și prietenoasă. Concursul „Vânătoare de comori” : O competiție plină de adrenalină în aer liber. Echipele au fost provocate să rezolve ghicitori complexe, să colaboreze sub presiunea timpului și să își dezvolte abilitățile de orientare strategică.

Educație financiară : Relația dintre școală și instituțiile bancare

În cadrul taberei, au fost organizate sesiuni de educație financiară practică desfășurate în parteneriat cu specialiști ai Băncii Transilvania: Horga Ionela – Șef Agenție Banca Transilvania, Agenția Rarău, Câmpulung Moldovenesc. Elevii au interacționat direct cu mediul bancar, înțelegând mecanismele economice reale, gestionarea bugetului personal și importanța responsabilității financiare în viața de elev și de viitor adult responsabil.

Atelierul de design pentru mascota Școlii de Vară:

Un laborator de creație susținut de profesorii coordonatori, unde participanții au descătușat simțul artistic, lucrând în echipe pentru a concepe și materializa un simbol vizual care să exprime valorile de unitate, prietenie și succes specifice acestei ediții. Sesiunile de debate și public speaking: Exerciții interactive axate pe arta argumentării și depășirea tracului în fața unui auditoriu, esențiale pentru viitoarea carieră academică și personală a tinerilor. Atelierele de leadership și managementul timpului: Discuții și jocuri de rol moderate de președintele Consiliului Elevilor George Loba, prin care participanții au învățat cum să își organizeze prioritățile pentru noul an școlar și cum să ghideze o echipă spre rezultate comune.

(Prof. drd. Iustina HORGA, Colegiul Național Militar “Ștefan cel Mare “ și Colegiul Național “Dragoș Vodă” din Câmpulung Moldovenesc)