Școala de vară francofonă, în care limba franceza s-a învățat prin joacă, creativitate și prietenie

Râsete, muzică, jocuri, dans, roboți, înot și multă voie bună. Așa s-ar putea rezuma atmosfera din cea de-a doua serie a Școlii de vară francofone „Parlons le français en vacances!”, organizată de Alianța Franceză din Suceava în perioada 13–24 iulie 2026.

Timp de două săptămâni, spațiul Școlii Gimnaziale nr. 1 Suceava s-a transformat într-un loc în care limba franceză a fost descoperită firesc, prin experiențe care au stârnit curiozitatea și au transformat învățarea într-o adevărată aventură.

Sub coordonarea profesorilor Tamara Sabin și Emilian-Bogdan David, împreună cu profesorii formatori Nastia Amarie, Melania Băbăscu, Adina Vrabie, Mihaela Șerban și Cristina Andronic, dar și cu sprijinul doctoranzilor senegalezi Sokhna Diouf și Ali Konaté, copiii au făcut primii pași în universul francofon într-un mod diferit de cel din sala de clasă. Lecțiile au însemnat dialog, joc, colaborare și descoperire, iar fiecare zi a adus o nouă provocare.

Atelierele de comunicare au abordat teme apropiate de universul copiilor – sportul, muzica, sănătatea, mass-media, noile tehnologii sau viața de zi cu zi –, iar vocabularul și expresiile noi au fost exersate prin jocuri, concursuri și activități interactive. În acest fel, franceza a devenit un mijloc firesc de comunicare, nu doar o disciplină de studiu.

Creativitatea a fost prezentă la fiecare pas. Prima zi a debutat cu un atelier de caricatură susținut de renumitul grafician și caricaturist Mihai Pânzaru PIM, care i-a provocat pe copii să privească lumea cu umor și imaginație. Prin desen și culoare, aceștia și-au exprimat ideile, iar comunicarea în limba franceză a venit în mod natural, într-o atmosferă relaxată și prietenoasă.

Artă, literatură, sport

Un moment special l-a reprezentat sărbătorirea Zilei Naționale a Franței. Îmbrăcați în alb și inspirați de culorile drapelului francez, copiii au realizat steaguri, cocarde și tricouri personalizate cu simboluri și expresii în limba franceză. Ziua a continuat într-un decor inedit – studioul Televiziunii Intermedia –, unde jurnalista Cătălina Biholar le-a dezvăluit culisele televiziunii. Pentru câteva ore, participanții au devenit reporteri și prezentatori, descoperind emoția transmisiei în fața camerei.

Programul artistic a continuat cu atelierul de muzică și teatru susținut de artista Claudia Pavel, care a reușit să transforme emoțiile copiilor în energie, expresivitate și încredere. Muzica și jocurile de improvizație au demonstrat încă o dată că învățarea unei limbi străine poate fi asociată cu bucuria și libertatea de exprimare.

Educația pentru viață a ocupat, de asemenea, un loc important în program. În cadrul atelierului organizat de echipa Serviciului Județean de Ambulanță Suceava, participanții au învățat gesturi simple, dar esențiale, pentru acordarea primului ajutor și au înțeles cât de important este să știe cum să reacționeze în situații de urgență.

Mișcarea și sportul au completat armonios activitățile educative. Cursul de înot desfășurat la bazinul olimpic al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, sub îndrumarea conf. univ. dr. Elena Vizitiu Lakhdari, jocurile coordonate de voluntarii și profesorii Asociației Județene „Sportul pentru Toți” Suceava, precum și atelierul de dans organizat la Bucovina Dance Studio au adus energie, voie bună și spirit de echipă. Punctul culminant al atelierului de dans l-a constituit realizarea unui flashmob pe ritmurile unor melodii franceze contemporane.

Tehnologia a fost un alt domeniu care a stârnit interesul participanților. La Logischool Suceava, copiii au pătruns în lumea roboticii, programării și modelării 3D. Au construit și programat roboți, au creat jocuri interactive și au descoperit că imaginația și competențele digitale pot merge mână în mână.

Arta și literatura s-au întâlnit în atelierul coordonat de artistul plastic Konstantyn Ungureanu-Box. Pornind de la fabula „Bivolul și coțofana”, copiii au realizat lucrări originale și au descoperit că aceeași poveste poate fi spusă prin desen, culoare și muzică. Experiența artistică a fost completată de atelierul coordonat de profesoarele Adriana Caliniuc și Cosmina Pelin, unde ritmul, cântecul și jocurile muzicale au stimulat creativitatea și colaborarea.

Organizatori, parteneri

Un plus de autenticitate a fost adus de prezența doctoranzilor Sokhna Diouf și Ali Konaté, veniți din Senegal. Dialogurile purtate în limba franceză și activitățile inspirate din cultura francofonă africană le-au oferit copiilor ocazia de a descoperi diversitatea lumii francofone și de a înțelege că limba franceză unește oameni și culturi de pe mai multe continente.

La finalul celor două săptămâni, participanții au plecat acasă cu mult mai mult decât un vocabular îmbogățit. Au câștigat încredere, și-au făcut prieteni noi, au descoperit pasiuni și au înțeles că o limbă străină poate fi învățată cu zâmbetul pe buze, prin experiențe care rămân în memorie.

Succesul celei de-a șaptea ediții a Școlii de vară francofone a fost posibil datorită implicării Alianței Franceze din Suceava și sprijinului partenerilor săi: Universitatea „Ștefan cel Mare” din municipiul Suceava, Primăria Municipiului Suceava, Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Suceava, Școala Gimnazială nr. 1 Suceava, Muzeul Național al Bucovinei, Asociația Română a Profesorilor Francofoni – Filiala Suceava, Casa de Cultură a Studenților Suceava, Televiziunea Intermedia, Asociația Județeană „Sportul pentru Toți” Suceava, Logischool, Bucovina Dance Studio și Serviciul Județean de Ambulanță Suceava.

Organizatorii au transmis că proiectul a fost și o invitație la descoperirea limbii franceze prin joc, cultură și prietenie, demonstrând că educația devine cu adevărat eficientă atunci când învățarea se îmbină cu bucuria de a explora lumea.