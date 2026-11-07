Școala de artă medievală de la Putna

Nu întâmplător numele Putna vine se pare de la cuvântul slavon put (cale), deoarece vestita mănăstire a devenit în timp cea mai sigură cale pentru regăsirea identității naționale. Cuvânt-fântână pentru spiritualitatea românească creștin-ortodoxă, Putna ne solicită o scufundare inițiatică în propriul trecut, pentru a ne reîntâlni valorile autentice, fără de care nu putem merge mai departe, pe un drum al adevărului și al frumuseții morale și estetice. Încă prea puțini români știu că la Mănăstirea Putna, ctitoria sfințită de Ștefan cel Mare în 3 septembrie 1470, a luat ființă o veritabilă școală de artă și spiritualitate de tradiție ortodoxă medievală, una dintre cele mai puternice din Europa acelor vremuri, care a iradiat lumină asupra unui imens spațiu est-european, de la Sofia la Moscova, dar a impresionat și pe marii cărturari occidentali din toate timpurile. În anul 1493, când Ștefan cel Mare a primit în dar, de la un trimis al Papei, unul din primele ceasuri de buzunar apărute în lume, inventat și meșteșugit de Petter Heller din Nürnberg, Școala de la Putna funcționa deja ca un ceasornic al spiritualității românești, pe mai multe planuri: pictura religioasă (icoane și fresce), broderia, arta celebrelor manuscrise și miniaturi, muzica bizantină, sculptura în piatră și lemn, traducerile, etc.

Broderiile de la Putna sunt capodopere ale artei românești și universale

Cronicarii moldoveni și tradiția orală a frumoasei zone, cu dealuri spiralate împădurite și ape pline de vrajă, afirmă că Ștefan cel Mare a înălțat Mănăstirea Putna la îndemnul lui Daniil Sihastrul, iar locul a fost ales în urma unui concurs de tir cu arcul ad-hoc, pe care l-ar fi câștigat tânărul Sion. Tot în legenda spațiului putnean se spune că sfântul lăcaș, conceput de Ștefan încă de la început ca necropolă voievodală, a avut parte de ritualul străvechi al jertfei zidirii, deoarece tânărului Sion i s-ar fi tăiat capul, nu pentru că a cutezat să tragă cu arcul mai departe ca domnul Moldovei, ci pentru că s-a dovedit cel mai puternic și mai demn de a fi jertfit la temelia viitoarei mănăstiri, așa cum susține și Claudiu Paradais, în monumentala sa lucrare, Comori ale spiritualității românești la Putna (Editura Mitropoliei Moldovei și Sucevei, Iași, 1988). Un deget de la mâna dreaptă a lui Daniil Sihastrul, ferecat în 1749 în argint și împodobit cu mărgăritare de egumenul Ghedeon din Voroneț, gest artistic care pune în umbră obiectele de artă ready-made aduse în prim-plan de Marcel Duchamp, în secolul al XX-lea, rămâne peste timp o mărturie materială și simbolică, în același timp, despre triada magică Ștefan-Putna-Daniil.

Toți specialiștii în arta veche susțin că în timpul domniei lui Ștefan cel Mare s-a cristalizat la Putna și în celelalte așezăminte religioase semnificative, un nou curent în arta europeană a timpului, stilul moldovenesc, o sinteză originală între arta bizantină, goticul târziu și Renașterea italiană, la care se adaugă bineînțeles o undă de căldură umană și vibrație înaltă, specifice enigmaticului suflet românesc. Legăturile lui Ștefan și ale cărturarilor și meșterilor moldoveni cu unele orașe italiene, în special cu Veneția lui Giovanni Bellini, Tizian sau Tintoretto, a permis celor dintâi să îndrăznească mai mult, în încercarea de a împinge arta sacră în apropierea celei laice, tensiune din care au țâșnit numeroase capodopere, mai ales în pictura de frescă din exteriorul mănăstirilor din nordul Moldovei sau în broderia realizată de călugării din Putna.

În cea de-a doua jumătate a veacului al XV-lea, dar și în prima jumătate a secolului al XVI-lea, școala de broderie a monahilor putneni a dominat cu autoritate celelalte ateliere similare din țările române și din Europa de sud-est. Cei mai cunoscuți artiști-brodeuri au fost monahii Zosima, Ioil și Mardare. Opere majore ale artei românești și universale sunt considerate numeroase broderii de la Putna: Învelitoarea de mormânt a Mariei de Mangop (1477), Epitaful de la 1490, Dvera Bunei Vestiri (1500), Dvera Înălțării (1484), Dvera Adormirii Maicii Domnului (1485), Dvera de la 1510 ș.a. Broderiile în stil bizantin cu destinație cultică, păstrate în ctitoria unde odihnește marele domnitor, frapează prin euritmia și hieratismul gesturilor personajelor, cu făpturi alungite, ca în operele lui Modigliani sau Giacometti, prin armonia culorilor sobre și ingeniozitatea compozițională, prin expresivitatea de un tragism reținut a chipurilor și desenul viguros și exact, care merge direct la esențe. Epitafurile, aerele și pocrovețele, dverele (vălurile de tâmplă), precum și piesele de bază ale costumului sacerdotal (stiharul, orarul, epitrahilul, rucavițele, felonul, omoforul, mitra, etc.) sunt brodate în fir de aur, de argint și de mătase colorată, adeseori bătute cu mărgăritare și pietre scumpe. Principala temă iconografică a unui epitaf este scena plângerii lui Iisus, după coborârea de pe cruce. Aerul (văzduhul), simbolizează cerul pe care a strălucit steaua călăuzitoare a magilor, în drumul lor spre staulul din Bethleem, unde s-a născut Iisus, și este purtat de preot pe umeri, la ceremonia ieșirii cu sfintele daruri. Dverele sunt menite să acopere spațiile goale de sub icoanele iconostasului, uneori îndeplinind rolul unor uși între naos și altar, cele mai frecvente reprezentări iconografice fiind Buna Vestire, Nașterea lui Iisus, Răstignirea, Învierea, Adormirea Maicii Domnului.

Școala de muzică bizantină de la Putna a avut ecou în tot spațiul ortodoxiei

Un fenomen unic în cultura și muzica medievală, cu ecouri pregnante la Sofia, Athos, Kiev și Moscova, este școala de muzică psaltică din Putna, întemeiată de Eustatie Protopsaltul, despre care se bănuiește că s-a format la Mănăstirea Neamțului, într-o altă perioadă de avânt al culturii noastre, cea din vremea lui Alexandru cel Bun. Acesta a fost un autentic erou civilizator, primul domnitor care a imprimat o tentă europeană civilizației și artei locale. Medieviștii români susțin că școala de muzică bizantină de la Putna a acoperit aproape un secol, între anii 1490 și 1580. Au fost găsite până în prezent 10 manuscrise cu peste 350 de cântări, aflate la Putna, Iași, București, Sofia, Lesbos, Leipzig și Moscova. Multe dintre acestea aparțin psalților români Eustatie (un Antologhion cu cântări de strană), Dometian Vlahu, Ioan Diaconu, Kir Gheorghe, Ioasaf ș.a., dar și unor cunoscuți compozitori bizantini ai epocii: Glykys, Ioannes Lampadarios, Kukuzeles, Korones, Hrisafes etc. Desenul melodic cald și strălucitor, formulele de intonație (glăsuiri), volutele sonore îndrăznețe, alcătuind un adevărat arabesc de sunete, structurile melodice originale (heruvice, chinonice, stihiri, etc.), amplitudinea ambitus-ului fac din cântările descifrate de la Putna opere majore ale genului. Printre cele 35 de cântări originale, aparținând lui Eustatie Protopsaltul, se numără și un Imn al Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. Cunoscutul compozitor și muzicolog bucovinean, Viorel Munteanu, a prelucrat în ultimele sale creații motive din psalții lui Eustatie, în compoziții cu o structură compozițională modernă și incitantă, care se bucură de un mare succes în lumea specialiștilor și în rândul marelui public.

Nu au putut fi descifrate toate cântările, deoarece multe dintre ele par să ascundă un secret de notație, un cifru încă nedezlegat, așa cum afirmă Cristian Moisescu, în monografia Putna. Semnele muzicale propriu-zise, ce amintesc de scrierea arabă, și textele în greacă (aproape 90%) și slava veche bisericească sunt scrise cu cerneală neagră, iar titlurile și alte notații mai mari, cu cerneală roșie. Despre impactul acestei școli muzicale, cu o activitate intensă în întreg spațiul ortodoxiei, stau mărturie și numeroase manuscrise muzicale rusești din secolul al XVII-lea, pe care se pot citi specificații de genul: imena putnago znameni sau zadostviniki putnîia. Muzica bizantină s-a constituit în spațiul sudic al ortodoxiei în secolele V și VI d.H., la români această tradiție începând să se structureze în secolele VI și VII d.H. Până în secolul al X-lea, străromânii au folosit în biserică limbile greacă și latină, iar după aceea au adoptat atât în viața cultelor cât și în cancelarii, slavona bisericească, dar trebuie precizat faptul că în țările române nu se poate vorbi de o cultură muzicală slavonă, ci de una bizantină, cu accente specifice melosului românesc.

Renașterea putneană din vremea mitropolitului Iacob Putneanul

Manuscrisele, miniaturile și ferecăturile realizate la Putna constituie o altă pagină glorioasă din istoria culturii române, din perioada medievală. Scriptorii sau copiștii putneni Ioasaf, Nicodim, Ghervasie, Casian, Chiriac, Vasile, Iacov ș.a. sunt de asemenea continuatori ai tradiției ilustre inaugurate la Mănăstirea Neamțului de extraordinarul Gavril Uric, miniaturist de excepție. Au urmat alți maeștri ai manuscriselor medievale formați în atmosfera duhovnicească din Putna, Paladie, Spiridon, Filip și Paisie, care au lucrat cu toții la celebrele tetraevangheliare, mineie, psaltiri, apostoli, octoihuri, tipicoane ș.a., texte liturgice transformate în capodopere ale artei românești și europene, prin talentul și migala acestor monahi înzestrați cu har divin. În patrimoniul național sunt înregistrate peste 60 de manuscrise slavo-române, datând din secolele XV-XVIII, realizate pe foi de pergament și ulterior pe hârtie fină importată din Occident, filigranată cu capete de bouri, vulturi bicefali, siluete de mistreți, lei, cai, turnuri crenelate, coroane arhierești și princiare, stele, flori, inimi, clopote etc. Impunătoarele tomuri, din care 11 aparțin epocii lui Ștefan cel Mare, sunt legate în scoarțe acoperite cu piele, catifea sau ferecături din argint aurit. Desenul e viguros și esențializat, culorile sunt vii, îmbinate în combinații sobre și uneori contrastante, iar compozițiile sunt de o expresivitate rară, datorată ingeniozității cu care sunt cuplate personajele, de un hieratism mai cald decât cel bizantin, cu fundalurile arhitectonice în stil futurist și chenarele sau inscripțiile de un arabesc eclatant, anticipând barocul și arta rococo.

O autentică Renaștere a școlii de artă medievală de la Putna s-a produs în secolul al XVIII-lea, secolul luminilor, și ea s-a datorat în întregime unui singur om, Iacob Putneanul (1719-1778). Prin inițiativele sale, acest ierarh al BOR se înscrie pe linia marilor mitropoliți ai Moldovei, Varlaam și Dosoftei, fapt remarcat și de PF Teoctist, patriarhul BOR, care i-a dedicat celebrului înaintaș o excelentă monografie publicată în 1978, în vremea în care era el însuși mitropolit al Moldovei și Bucovinei.

Mitropolitul Iacob Putneanul s-a născut în 20 ianuarie 1719, în Rădăuți, într-o familie evlavioasă. La vârsta de 12 ani intră la Mănăstirea Putna, de care va fi legat profund întreaga viață, iar la 25 de ani ajunge stareț, în 1744. Urcând rapid treptele ierarhice, datorită calităților sale de om al lui Dumnezeu și de cărturar de excepție, Iacob Putneanul ajunge în 1750 Mitropolit al Moldovei, timp de 10 ani desfășurând o activitate intensă, atât în planul vieții ecleziastice, cât și în domeniile culturale și sociale. Mitropolitul Iacob Putneanul a fost întotdeauna alături de oamenii simpli din lumea satelor și a acordat o mare atenție emancipării culturale și instrucției în școli. A realizat și a tradus numeroase texte cu caracter liturgic (Liturghier, Psaltire, Molitfelnic, Penticostar ș.a.), dar și cărți laice de învățătură, precum celebra Adunare de multe învățături (1757). Un fragment din această carte de adâncă spiritualitate a neamului românesc poate fi relevant pentru limba dulce și viziunea duhovnicească a fostului mitropolit al Moldovei: Precum matca din multe flori în vreme de vară tocmește și gătește ceea ce ar fi de trebuință albinelor în vreme de iarnă și, de o păzesc acum cu bună păstrare, le scoate pre dânsele și la alt timp cu viață, așa și noi acum din multe scripturi am tocmit și am gătit aceasta (mai dulce decât fagurul) sufletească hrană, zic, această cărțulie ai căreia bune învățături, făcându-le și păstrându-le toate în inimile voastre, să fiți încredințați că și pre voi vă va scoate la alt timp al vieții veșnice.

Bolind cu inima pentru neamul său, Iacob Putneanul a depus toate eforturile pentru ridicarea spirituală a acestuia și a dat strălucire școlii din cadrul Mănăstirii Putna, promovând-o la rangul de Academie duhovnicească. Înalt Prea Sfinția Sa a insistat pentru obligativitatea școlilor publice de 6 ani și a venit în sprijinul celor ce vroiau să studieze, prin tipărirea primului abecedar românesc, Bucvarul (1756). Bucvarul tipărit la Viena, în 1771, este o reeditare amplificată a abecedarului întocmit de mitropolitul Iacob. Din 1760, el s-a retras la Putna, unde a închis ochii în ziua de 15 mai 1778. Pentru activitatea acestui ierarh cu inimă mare, desfășurată în cadrul mănăstirii și pentru că aici și-a petrecut cele mai numeroase și frumoase clipe ale vieții, BOR l-a denumit Putneanul. Aristotel și Dostoievski erau convinși că marile fapte și idei nu sunt inspirate de minți mari, ci de inimi mari.

Toți acești umili monahi de la Putna, prin harul și creația lor de-a lungul generațiilor, au reușit cu adevărat să ne scoată la alt timp al vieții veșnice, un liman al purității spirituale și morale.

Constantin SEVERIN

Mănăstirea Putna

Mănăstirea Putna