Școală altfel pentru o oră, vineri, în unitățile sucevene. Inspectoratul Școlar vine cu două propuneri interesante

Cu prilejul Zilei Educației, Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Suceava îndeamnă unitățile de învățământ din județ să desfășoare vineri, 2 octombrie 2026, activitatea „Școala în care învățăm unii de la alții”. Pentru o oră, fiecare școală va putea alege una dintre cele două propuneri: „Elevii devin profesori” sau „Lecții dincolo de manuale”.

În prima activitate, locul din fața clasei le va fi oferit elevilor. Ei le vor putea împărtăși profesorilor și colegilor ceea ce știu și iubesc să facă. În cea de-a doua, școlile vor invita oameni din comunitate să le povestească elevilor despre experiențele lor de viață și profesionale. Ambele întâlniri vor porni de la aceeași încredere: avem cu toții ceva de învățat și ceva de dăruit, spun reprezentanții IȘJ Suceava.

„Mi-aș dori ca fiecare copil să se simtă ascultat în această zi. Să știe că ideile și pasiunile lui au loc în școală. Iar noi, profesorii, să nu uităm cât de frumos este să fim, din când în când, elevii propriilor elevi”, declară prof. dr. Aurica Daneliuc, inspector școlar pentru activități extrașcolare.

După desfășurarea activității, unitățile de învățământ vor transmite fișa de raportare și câteva fotografii care surprind momente inedite. Inspectoratul Școlar Județean Suceava va centraliza participarea și va aduna poveștile acestei zile din școlile județului.

„De Ziua Educației, gândul nostru se îndreaptă către profesorii care știu să vadă în fiecare copil o lume în devenire. Din răbdarea lor cresc întrebări, din încrederea lor se nasc aripi. Iar atunci când un elev îndrăznește să spună <Am și eu ceva de dăruit>, școala își împlinește, încă o dată, rostul”, menționează Ciprian Anton, inspector școlar general.