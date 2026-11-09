„Școala Altfel” la Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana: O călătorie extraordinară între cunoaștere, creativitate, aventură și tradiție

Săptămâna „Școala Altfel” a transformat Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” din Cajvana într-un univers vibrant al inovației, al emoției și al descoperirilor. Într-o atmosferă efervescentă, elevii de la ciclul primar, gimnazial și liceal au pășit dincolo de băncile școlii, îmbrățișând activități memorabile, gândite cu pasiune și dăruire de cadre didactice, consilieri școlari și parteneri dedicați.

​A fost o săptămână în care școala a demonstrat, încă o dată, că este un adevărat laborator de caractere, un spațiu în care lecțiile vieții se împletesc armonios cu performanța și bucuria de a fi împreună.

​Început de drum în Lumea Prieteniei și secretele naturii

​Ciclul primar a debutat sub semnul armoniei emoționale. Luni, la Casa de Cultură, sub îndrumarea doamnelor consilier școlar Bejinaru Elena și Todosi Elena, activitatea „Împreună spre Lumea Prieteniei” a adus în prim-plan valori esențiale: bunătatea, respectul, empatia și solidaritatea, transmise prin cântec, dans și misiuni interactive. Copiii au înțeles importanța acceptării diferențelor și a relațiilor armonioase.

​Tot în ciclul primar, clasa pregătitoare F a trăit o experiență de neuitat alături de doamna învățătoare Casandra Tipa, în cadrul atelierului „Secretele stupului: De la floare la o viață sănătoasă”. Micii „albinuți” au descoperit proprietățile curative ale mierii, propolisului, fagurilor și cerii, învățând prin joc valoarea muncii în echipă și a hărniciei. „Așa atelier dulce nu am mai avut de mult! Copiii au fost delicioși de frumoși și interesați în a descoperi minunile albinuțelor”, au transmis coordonatorii, activitatea fiind încununată cu aprecieri pentru modul minunat în care a fost organizată.

​Programul săptămânii pentru micii școlari a inclus momente de neuitat: de la educație pentru o sănătate curată („Să creștem generații sănătoase”) și teatrul de păpuși „Aventurile lui Păcală”, până la competițiile sportive dinamice de la Sala de sport. Toate aceste competiții sportive pentru clasele 3-4, desfășurate între orele 8:00 și 10:00 la Sala de sport, au fost coordonate cu profesionalism și dedicare de către profesorii de educație fizică ai școlii, insuflând elevilor spiritul de echipă, fair-play-ul și bucuria mișcării. Punctul culminant al ciclului primar a fost, fără îndoială, cea de-a V-a ediție a îndrăgitului proiect educativ Festivalul „Toamna Rodnica”, un adevărat omagiu adus roadelor pământului și creativității copiilor.

​Lecții interactive, leadership și siguranță digitală în gimnaziu și liceu

​Pentru elevii claselor gimnaziale și liceale, „Școala Altfel” a însemnat dezvoltare personală, gândire critică și aplicabilitate practică.

​Atelierul „Respect, limite și siguranță”: Desfășurat joi în cadrul parteneriatului dintre CJRAE Suceava și Asociația SANZI, a fost susținut de Ruxandra Sevastin, cu sprijinul doamnelor consiliere școlare, punând accent pe conștientizarea limitelor personale și recunoașterea situațiilor de risc.

​Dezvoltare socio-emoțională și antreprenorială (Prof. coordonator Negruseri Georgiana): Elevii clasei a V-a F au experimentat jocul „Manager pentru o zi”, dezvoltându-și abilitățile de leadership, luare a deciziilor și organizare de grup.

​„Matematica în bucătărie”: Clasa a V-a G a demonstrat că cifrele și calculele sunt la fel de utile în gospodărie pe cât sunt în manuale, dezvoltând gândirea logică și aplicativă prin activități practice.

​Atelier de siguranță digitală: Elevii clasei a VII-a F au lucrat pe fișe de lucru dedicate „Detectivului digital”, conștientizând riscurile din mediul online și însușindu-și măsuri esențiale de protecție a datelor personale.

​Proiecte de istorie și cultură: Elevii de liceu s-au implicat în activități captivante la orele de istorie coordonate de doamna profesor Coca Angela, creând machete inspirate din Egiptul Antic și Polisul grec, vizionând filme documentare și analizând momente istorice marcante (precum Revoluția din 1989 sau regimurile totalitare).

​Adrenalină, aventură, spiritualitate și un „Mic dejun sănătos”

​O zi cu totul excepțională a fost trăită de elevii claselor a V-a A și a VII-a A, sub îndrumarea doamnelor diriginte Viorica Iluan și Cristina Crăciun-Pitu. Aceștia au pornit într-o excursie complexă la Suceava care le-a testat curajul și spiritul de echipă:

​1. Pasiune pentru viteză la Karting Suceava: O doză uriașă de adrenalină pe pistă.

​2. Parc Aventura Suceava: Agilitate, coordonare și multă bucurie în mișcare.

​3. Cinema City Suceava: Binemeritata pauză de relaxare și socializare.

​4. Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou”: Un popas de suflet înălțător, marcat de reculegere, pace și aleasă trăire spirituală.

​În plus, doamna profesor Cristina Crăciun-Pitu a completat experiența elevilor printr-o activitate dedicată unui „Mic dejun sănătos”, unde creativitatea s-a întâlnit cu nutriția echilibrată prin prepararea unor sandvișuri artistice și apetisante.

​O comunitate unită pentru viitorul copiilor

​Săptămâna „Școala Altfel” de la Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana a demonstrat că educația de calitate înseamnă o îmbinare perfectă între rigoarea academică, experimentul practic, mișcare, artă și spiritualitate.

​Întreaga echipă managerială a liceului – directorul coordonator, prof. Ciotu Iulian, alături de directorii adjuncți, prof. Ureche Casandra, Tomuț Cristina și Crăciun Marius – a urmărit cu admirație și a apreciat la superlativ amploarea, diversitatea și calitatea tuturor activităților desfășurate pe parcursul acestei săptămâni excepționale.

​„Suntem profund mândri de elevii noștri și de corpul profesoral de la Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana. Această Săptămână «Școala Altfel» a reflectat viziunea noastră despre educație: un spațiu viu, dinamic și creativ, în care formăm nu doar caractere puternice și minți luminate, ci și oameni ancorați în valori morale, culturale și sportive înalte. Felicitări tuturor cadrelor didactice, profesorilor de educație fizică, consilierilor școlari, elevilor și părinților pentru implicarea totală și pentru că demonstrează zi de zi că școala noastră este o adevărată familie,” a transmis prof. Ciotu Iulian, directorul coordonator al instituției.

​Felicitări tuturor elevilor pentru implicare și entuziasm, cadrelor didactice pentru dedicare și conduitei exemplare, precum și părinților pentru sprijinul constant! Școala din Cajvana rămâne un far al comunității, un loc unde fiecare zi de altfel devine o amintire de neprețuit!

Prof. inv. primar Seserman Lidia Loredana, responsabil cu promovarea Imaginii Liceului Tehnologic „Ștefan cel Mare”, Cajvana