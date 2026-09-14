Schimbări la trecerile de pietoni din Suceava pentru semaforizare inteligentă

Planul de modelare urbană al municipiului Suceava intră într-o nouă etapă de execuție, prin configurarea și securizarea trecerilor de pietoni din oraș. Proiectul vizează instalarea unor stâlpi metalici pe ambele părți ale străzilor, destinați iluminatului special, semaforizării de tip „undă verde” și semnalizării rutiere. Conform informațiilor furnizate de viceprimarul Dan Ioan Cușnir, modernizarea infrastructurii pietonale va presupune amplasarea multor elemente de siguranță. Stâlpii metalici pentru iluminat public dedicat vor susține corpuri de iluminat special proiectate pentru a asigura un nivel de vizibilitate ridicat la trecerile de pietoni, în deplină conformitate cu normativele tehnice de siguranță în trafic. Stâlpii metalici pentru semaforizare inteligentă vor deservi viitorul sistem de management al traficului, menit să asigure fluidizarea circulației prin implementarea conceptului de „undă verde”, iar stâlpii pentru semnele de circulație vor fi instalați punctual și izolat, doar acolo unde este strict necesar, în cazul în care stâlpii existenți nu mai prezintă siguranță în exploatare și necesită înlocuire.

Lucrările se vor desfășura etapizat, pe parcursul următoarelor luni. În această perioadă se montează corpurile de iluminat pe poziții. Muncitorii sunt deja pe teren pentru a pune la punct rețelele de iluminat. În decembrie 2026 va începe montarea propriu-zisă a instalațiilor de semaforizare inteligentă și în a doua jumătate a anului 2027 sistemul de semaforizare inteligent va deveni complet operațional. Punerea sa în funcțiune va avea loc simultan cu implementarea noului sistem de sensuri unice din municipiu. Prin acest proiect integrat de modelare urbană, municipalitatea își propune atât reducerea riscului de accidente în care sunt implicați pietonii, cât și eliminarea blocajelor din trafic prin gestionarea digitalizată a fluxurilor auto.