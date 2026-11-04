Fotbal

Schimbări la nivelul conducerii Cetății Suceava. Fostul internațional Dorin Goian preia conducerea clubului

Fostul internațional Dorin Goian preia conducerea clubului
Fostul internațional Dorin Goian preia conducerea clubului

Conducerea clubului Cetatea 1932 Suceava s-a întrunit astăzi în ședință, în prezența finanțatorul principal al echipei, Marius Neagu, cât și a președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan. În cadrul ședinței au fost stabilite o serie de schimbări importante la nivelul conducerii clubului de fotbal sucevean. Astfel, fostul internațional român Dorin Goian va prelua funcția de președinte executiv al clubului Cetății Suceava. Funcția de manager sportiv va fi ocupată în continuare de Ciprian Anton.

În cadrul ședinței s-a stabilit ca fostul președinte executiv, Liviu Grigorean, să rămână în cadrul clubului pe o altă funcție.

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