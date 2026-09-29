Schimbare la Orizont: spații comerciale de pe Calea Unirii, demolate pentru a face loc unei zone verzi

Două spații comerciale din stația Orizont din municipiul Suceava vor fi demolate pentru reconfigurarea urbană a zonei. Consiliul Local Suceava va dezbate în ședința de miercuri, 30 septembrie a.c., două proiecte de hotărâre care prevăd încetarea înainte de termen a unor contracte de concesiune pe strada Calea Unirii. Măsura vizează eliberarea domeniului public în zona intersecției cu strada Tineretului – stația Orizont pentru executarea unor lucrări de amenajare a spațiilor verzi.

Ambele amplasamente se află în domeniul privat al municipiului Suceava și au fost concesionate inițial fără licitație publică, pe o durată de 49 de ani, sumele fiind achitate integral în avans de către beneficiari. Din acest motiv, municipalitatea va restitui sumele aferente perioadelor rămase neutilizate, sub formă de despăgubiri civile.

Primul spațiu, concesionat în ianuarie 2006, are o suprafață de 11 mp și a fost atribuit pentru extinderea spațiului comercial amenajat în uscătorul de la parterul blocului 56, scara D. Pentru perioada rămasă, 1 octombrie 2026 – 27 ianuarie 2055, primăria Suceava va achita o despăgubire de 1.892 lei.

Al doilea spațiu a fost concesionat în august 2005 și are o suprafață de 34,80 mp. Destinația inițială a fost extinderea construcției existente cu un spațiu de alimentație publică, la parterul aceluiași bloc 56. Suma aprobată pentru răscumpărarea folosinței în perioada rămasă, 1 octombrie 2026 – 30 august 2054, este de 4.763 lei.

Conform proiectului de hotărâre, zona stației Orizont înregistrează un deficit de spații verzi, raportat la fluxul pietonal major generat de stația de transport public metropolitan și urban care deservește cartierul Burdujeni.

Rapoartele de specialitate notează că structurile comerciale respective ocupă terenul fără a mai corespunde cerințelor actuale de urbanism. De asemenea, documentele menționează că aceste construcții au fost edificate în baza unor autorizații cu valabilitate limitată în timp.

Procedura se va desfășura în două etape administrative. Prima vizează demolarea structurilor comerciale și curățarea resturilor de beton de pe amplasament, iar a doua include amenajarea terenului viran rezultat, operațiune ce va fi executată de Serviciul Spații Verzi din cadrul Direcției Domeniului Public. Lucrările includ nivelarea solului, aportul de pământ fertil, semănarea de gazon sau amplasarea de gazon rulou și montarea de aranjamente florale.

Sumele necesare despăgubirilor și lucrărilor ulterioare de pe strada Calea Unirii vor fi asigurate integral din bugetul local, prin fondurile proprii ale Direcției Domeniului Public.