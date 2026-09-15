Învățământ preuniversitar

Schimbare la conducerea liceului din Solca. Maricica Leșan este noua directoare a unității

Schimbare la conducerea liceului din Solca. Maricica Leșan este noua directoare a unității
Schimbare la conducerea liceului din Solca. Maricica Leșan este noua directoare a unității

Profesoara de istorie Maricica Leșan a preluat, de la 1 septembrie, conducerea Liceului Tehnologic „Tomșa Vodă” Solca, alături de adjuncta Iulia Maria Ignat, profesoară de limba română.

Leșan are o vechime de 19 ani la catedră. Întrebată dacă intenționează să se înscrie la concursul pentru ocuparea funcției de directori, care se desfășoară în prezent, aceasta a menționat că nu este încă hotărâtă.

Prof. Leșan a venit la vârful instituției în locul prof. Vasile Slevoacă.

Liceul din Solca are 648 de elevi și cuprinde toate ciclurile de învățământ – preșcolar, primar, gimnazial, liceal și clase de învățământ liceal tehnologic. Instituția are cinci corpuri de clădire.

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