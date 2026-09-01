Schimbare de ștafetă la Școala Gimnazială Nr. 1 Suceava. Noua echipă managerială a preluat conducerea unității

Conducerea Școlii Gimnaziale Nr. 1 Suceava trece, de la 1 septembrie, într-o nouă etapă, după mai bine de un deceniu în care la cârma unității au fost prof. Gabriela Mihai și prof. Lăcrămioara Toma.

De la 1 septembrie 2026, ștafeta este preluată de o echipă mai tânără, formată din prof. de educație fizică Ovidiu Vrănău, director plin, și prof. de limba engleză Diana Rusu Salup, director adjunct.

Transferul a avut loc într-un cadru festiv, în prezența reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Suceava, colegilor și colaboratorilor școlii. Pentru Gabriela Mihai, momentul a fost cu atât mai emoționant cu cât a coincis cu încheierea unei cariere de 46 de ani în educație, dintre care 39 petrecuți la Școala Gimnazială Nr. 1 Suceava.

„Este un moment important pentru școala noastră, pentru noi toți. Este momentul unui schimb managerial. Momentul în care o echipă, care a fost destul de sudată, prezentă în viața școlii, își ia rămas bun de la această provocare și o transmite către o echipă managerială mai tânără, cu alte perspective, cu alte strategii, oricum cu mult elan”, a transmis Gabriela Mihai.

Au participat la festivitate și reprezentantele Inspectoratului Școlar Județean Suceava, Adriana Coțovanu și Dora Dulceac, care le-au felicitat pe prof. Toma și prof. Mihai pentru activitatea managerială desfășurată, acesteia din urmă oferindu-i o Diplomă de Excelență din partea Inspectoratului Școlar Județean.

Noilor manageri le-a transmis îndemnul de a colabora în permanență cu colegii, cu oamenii școlii, pentru că „Nimeni nu poate face echipă singur”.

La rândul său, fosta adjunctă Lăcrămioara Toma, care a făcut parte timp de 11 ani din echipa de conducere, a vorbit despre nevoia unei schimbări, de un suflu nou la vârful instituției: „Cu siguranță este nevoie de un aer proaspăt, de o altă viziune. Vreau să vă mulțumesc pentru buna colaborare pe care am avut-o în acești 11 ani. N-au fost ani ușori, am trecut prin reforme, prin perioade de criză, prin pandemie, dar au fost și multe bucurii pe care le-am trăit împreună și multe proiecte educaționale realizate cu succes”.

La final, fostele directoare le-au oferit, simbolic, celor care preiau conducerea câte o agendă personalizată, însoțită de urări de succes, inspirație, energie și putere.

Schimbare de ștafetă la Școala Gimnazială Nr. 1 Suceava. Noua echipă managerială a preluat conducerea unității

„Datorită doamnei director sunt aici”

La început de mandat, Ovidiu Vrănău, profesor de 18 ani în cadrul școlii, a subliniat rolul important pe care Gabriela Mihai l-a avut în parcursul său profesional.

„Sunt de 18 ani la Școala Nr. 1 și datorită doamnei director sunt aici, în fața dumneavoastră. Mereu m-a motivat și m-a îndrumat, fie că a fost vorba de definitivat, de gradul I sau de activitatea în corpul de metodiști. «Nu sta, du-te, perfecționează-te, înscrie-te la masterat», îmi spunea”, a povestit noul director.

Acesta a mărturisit că sprijinul primit de la Gabriela Mihai a depășit sfera profesională.

„Ați format elevi, dar și colegi. Și pe mine m-ați format. Mulțumesc”.

La rândul său, Diana Rusu Salup, actualul director adjunct, i-a mulțumit fostei conduceri pentru sprijinul oferit în cei nouă ani de când lucrează în școală.

„Mulțumesc pentru tot sprijinul, pentru atmosfera pe care am găsit-o în urmă cu nouă ani, pentru toate ideile, pentru că ați fost alături de mine tot acest timp. Sper că ne veți fi alături și de acum încolo și vă doresc să aveți parte de un timp frumos”, a punctat Salup.

Schimbare de ștafetă la Școala Gimnazială Nr. 1 Suceava. Noua echipă managerială a preluat conducerea unității

„În fiecare zi când am ajuns la școală, această zi a fost o zi de sărbătoare”

Cel mai emoționant moment al festivității a fost discursul Gabrielei Mihai, care a vorbit despre încheierea celor 46 de ani petrecuți în învățământ.

„Sunt zile cu o încărcătură emoțională foarte mare, care au culminat ieri cu depunerea dosarului la Casa de Pensii. M-am simțit ca o școlăriță, așteptând să mi se răsfoiască filele dosarului și să mi se spună că e în regulă”, a mărturisit ea.

Fosta directoare a spus că emoțiile despărțirii nu vin din regret, ci din dragostea pe care a avut-o pentru profesie și pentru școala în care și-a petrecut cea mai mare parte a carierei.

„Nu regret ceva. Sunt emoții care derivă din atâta dragoste cât am avut eu față de școală în general și față de Școala Nr. 1 în mod special”.

Gabriela Mihai a mărturisit că s-a considerat un om binecuvântat pentru faptul că a mers cu drag la serviciu, zi de zi: „Eu am fost un om binecuvântat de Dumnezeu pentru că, în fiecare zi de serviciu, fiecare zi în care am ajuns la școală, această zi a fost o zi de sărbătoare. Am venit cu atâta drag la școală, încât nu pot cere mai mult de atât”.

Iar tot ceea ce a realizat în anii petrecuți la conducerea școlii, spune ea, nu ar fi fost posibil fără echipă.

„Tot ce am făcut și tot ce am realizat nu s-a putut face decât împreună cu voi, dragii mei colegi. Totul se face în echipă și de fiecare dată m-am bazat pe ceea ce a putut fiecare dintre voi să aducă valoros școlii. V-am iubit pe toți în egală măsură și veți rămâne în inima mea”.

Gabriela Mihai le-a mulțumit, de asemenea, colaboratorilor, partenerilor și instituțiilor cu care Școala Gimnazială Nr. 1 Suceava a lucrat de-a lungul anilor.

Cuvinte de apreciere au transmis și ceilalți invitați ai evenimentului – părinți, colegi, colaboratori.